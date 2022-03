Invasion de l'Ukraine - Alexander De Croo évoque un fonds européen pour contrer l'impact d'une riposte russe

(Belga) Alexander De Croo estime que l'Union européenne devrait pouvoir mettre sur pied un instrument destiné à contrer l'impact d'une éventuelle réponse russe aux sanctions économiques et autres imposées par l'Union.

Le Premier ministre a évoqué la Facilité pour la reprise et la résilience, le principal outil du plan de relance européen lancé dans le contexte de crise sanitaire. "Cet instrument est financé par l'Union européenne, via les marchés de capitaux. C'était assez révolutionnaire car cela n'avait jamais été fait auparavant", a-t-il déclaré sur le plateau de Terzake (Canvas). Si la Russie devait prendre à son tour des mesures pour contrer les lourdes sanctions infligées par l'Union européenne dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine, l'Europe doit pourvoir mettre sur pied un deuxième instrument similaire, commente le Premier. Un tel fonds serait à nouveau financé par l'Union et servirait spécifiquement à atténuer l'impact de la riposte russe sur les entreprises. (Belga)