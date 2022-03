Invasion de l'Ukraine - H&M suspend toutes ses ventes en Russie

(Belga) Le géant suédois de l'habillement Hennes and Mauritz (H&M) a annoncé mercredi qu'il interrompait toutes ses ventes dans ses magasins russes en raison de la guerre en Ukraine.

L'entreprise s'est dite "profondément préoccupée par les développements tragiques en Ukraine" et s'est dite "solidaire de toutes les personnes qui souffrent". "Le groupe H&M a décidé de suspendre temporairement toutes les ventes en Russie", a-t-il indiqué, ajoutant que les magasins en Ukraine avaient déjà été fermés "pour assurer la sécurité des clients et des employés". Plusieurs autres entreprises suédoises ont déjà interrompu leurs activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie. Lundi, le constructeur suédois de camions Volvo a déclaré qu'il arrêtait les ventes et la production dans son usine de Kalouga (centre de la Russie), tandis que le géant des télécommunications Ericsson a également déclaré qu'il cesserait ses livraisons aux clients russes. (Belga)