Invasion de l'Ukraine - Le ciel américain fermé au avions russes

(Belga) Un jour après l'annonce par le président américain Joe Biden de la fermeture de l'espace aérien du pays aux avions russes, le ciel s'est fermé pour ces appareils. Les avions de lignes, les charters et les avions de fret sont concernés, confirme le ministère américain du Transport mercredi.

Dans l'annonce aux compagnies aériennes russes, dont Aeroflot, il est signifié que la mesure est avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. M. Biden avait annoncé sa décision mardi lors de son discours sur l'état de la Nation au Congrés américain. Auparavant, le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Union européenne avaient déjà fermé leur espace aérien aux avions russes en raison de l'invasion russe en Ukraine. L'autorité russe de l'aviation, Rosaviatsija, a ensuite annoncé que les compagnies aériennes de 36 pays ne sont plus les bienvenues dans l'espace aérien russe. (Belga)