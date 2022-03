Guerre en Ukraine: le prix de l’or atteint un record et les ventes sont multipliées par cinq

Le prix de l'or vient de battre un record. Pour acheter un kilo, il faut débourser 56.800€. C'était encore 53.500€ avant la guerre. Cela s’explique par le fait que l'or est encore plus une valeur refuge lorsqu'il y a un conflit.

Le prix de l'or au kilo et en euro vient de battre son record d'août 2020 (en pleine pandémie). En quelques semaines, il faut débourser 3300€ en plus pour acheter un kilo d'or (de 53.500 à 56.800€). Les spécialistes s'attendent à ce que ce prix continue encore à augmenter, tant que la guerre en Ukraine se poursuivra.

Des ventes multipliées par cinq

De base, l'or est déjà une valeur refuge. Mais en temps de conflit, c'est encore plus le cas. Deux causes pour l’expliquer : les acheteurs et investisseurs voient que les bourses diminuent. Ils se tournent donc vers l'or, qui généralement reste stable. Certaines personnes craignent aussi que la guerre arrive jusqu'à chez nous. Si c'est le cas, l'or est très pratique parce qu'on peut facilement se déplacer avec, sans s'encombrer.

Dans les bureaux de change, l'impact est très visible avec une explosion des ventes. Le premier jour de guerre en Ukraine, les acheteurs faisaient la file devant le bureau de change. Depuis, les ventes été multipliées par cinq. Avec ce rush, il devient d'ailleurs très difficile de s’approvisionner en pièces d’or.

Chaque fois une vingtaine d’euros par gramme, cela fait beaucoup

Chez les bijoutiers, les prix des bijoux à base d'or ont augmenté. "On le sent très fort, on l’a déjà senti avec le covid et depuis le conflit actuel Russie-Ukraine, c’est vrai que ça explose très très fort. Ca impacte évidement nos prix, même si une bague c’est quelques grammes mais chaque fois une vingtaine d’euros par gramme, cela fait beaucoup. Je n’ai pas l’impression que ça freine des clients, dans le sens où ils gardent la matière et cette matière garde une valeur mais tout dépend jusqu’où ce prix montera", nous éclaire un bijoutier namurois.

