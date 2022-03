Coronavirus - L'Australie-Occidentale rouvre ses frontières au reste du pays après deux ans d'isolement

(Belga) L'Australie-Occidentale, vaste territoire à l'ouest du pays qui avait été coupé du reste de la nation durant la pandémie de Covid-19, a rouvert ses frontières jeudi après près de deux ans.

De nouvelles mesures sanitaires, dont le port du masque en intérieur, ont cependant été introduites le jour de cette réouverture pour mitiger la propagation escomptée du virus, alors que les quarantaines ne seront dorénavant plus de mise. Les voyageurs devront être pleinement vaccinés et avoir complété un document de voyage pour accéder à l'État. Ils devront aussi se soumettre à un test rapide de dépistage endéans les 12 heures suivant leur arrivée et signaler tout résultat positif aux autorités. Cette dernière disposition sera néanmoins réexaminée dans deux semaines. Les personnes non-vaccinés cherchant à accéder à cet État, dont la ville de Perth est la capitale, devront toutefois toujours se soumettre à une quarantaine à l'arrivée. L'Australie-Occidentale devait initialement lever les restrictions aux voyages le 5 février dernier, mais le Premier ministre de l'État fédéré avait repoussé cette échéance face à la propagation du variant Omicron du coronavirus. Après la réouverture de la majorité de ses frontières intérieures, l'Australie avait rouvert ses frontières extérieures à tous les voyageurs internationaux vaccinés le 21 février dernier après deux ans d'isolement. L'État fédéré d'Australie-Occidentale faisait toutefois exception en maintenant ses frontières domestiques hermétiquement fermées, prolongeant les séparations de familles même à l'intérieur du pays. Il était alors plus facile pour un résident de Sydney d'aller et venir à Bruxelles par exemple, que de se rendre à Perth pourtant au sein du même pays. (Belga)