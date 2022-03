Si vous utilisez votre GSM au volant, l’appareil doit être dès aujourd'hui obligatoirement fixé sur un support

A partir de ce jeudi, il est désormais obligatoire de poser son téléphone portable sur un support dédié lorsqu’on veut l’utiliser dans sa voiture, par exemple quand on l'emploie en tant que GPS.

Ce jeudi 3 mars, l’utilisation du téléphone portable au volant devient plus limitée. Il est désormais obligatoire d’utiliser un support fixé au tableau de bord de son véhicule pour utiliser son GSM.

Avant, seul le fait de tenir son téléphone au volant pouvait être verbalisé. Dès aujourd’hui, le placer sur sa jambe, sur le siège passager, sur le tableau de bord ou encore entre son oreille et son épaule quand il fonctionne est aussi punissable. L’amende augmente également. Elle passe de 116€ à 174€, passage d’une infraction du 2e au 3e degré.

Posé sur un support lorsqu'il est utilisé

Concrètement, tout appareil muni d'un écran est concerné par cette nouvelle réglementation. Les GSM (tout comme les tablettes, ordinateurs portables etc) doivent être posés sur un support. Ils ne peuvent être tenus en main par le conducteur. Il sera toujours possible d’utiliser son smartphone comme GPS ou comme radio mais à condition que celui-ci soit fixé à la voiture sur un support adapté. Notez que déposer le GSM sur le siège passager quand il n'est pas utilisé, n'est pas punissable.

Selon des estimations communiquées par l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR), au moins 5% des accidents de la route avec blessés et tués sont dus à l'usage du téléphone mobile en Wallonie. "Les risques d’accident sont multipliés au minimum par 3 pour un appel, et par 23 pour l’envoi d’un message", précise l'Agence. "L’utilisation d’un kit mains libres pour téléphoner au volant ne réduit pas vraiment les risques d’accident. L’AWSR recommande dès lors de réserver son utilisation exclusivement aux appels urgents et d’éviter au maximum, de manipuler un téléphone en conduisant, pour de se préserver du risque d’accident", peut-on lire dans un communiqué.