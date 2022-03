Paris recommande "fortement" aux Français non essentiels en Russie de quitter le pays

La France recommande "fortement" jeudi à ses ressortissants "dont la présence et celle de leur famille n’est pas essentielle en Russie", et aux journalistes, de quitter le pays après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne.

"Dans le contexte créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l’application des sanctions internationales prononcées à l’égard de ce pays, il convient de faire preuve d’une vigilance renforcée", explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet.

Le ministère renvoie vers celui de l'ambassade de France en Russie pour y trouver une liste "non exhaustive de liaisons indirectes permettant de regagner la France" après "la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union européenne".

"On sait qu’il y a beaucoup moins de liaisons aériennes. On pense que les gens qui n’ont pas de raison absolument essentielle de rester en Russie devraient faire le choix de partir", a commenté une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Dans un communiqué à part, la porte-parole du quai d'Orsay Anne-Claire Legendre recommande par ailleurs, "au regard des risques encourus", aux médias français de retirer leurs correspondants et personnels en poste en Russie.

"De nouvelles mesures à l'encontre d'organes de presse viennent d'être annoncées par les autorités russes", a fait valoir la porte-parole, tout en réaffirmant que le ministère restait "pleinement attaché à la liberté de la presse ainsi qu'au libre exercice par les journalistes de leur métier".

Une radio historique et une chaîne de télévision en ligne russes ont été fermées par Moscou, dernière attaque en règle contre les médias indépendants. Un projet de loi, qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute publication de "fake news" concernant l'armée russe, sera par ailleurs examiné vendredi à la Douma pendant une "session extraordinaire".

Paris appelle par ailleurs ses ressortissants à "différer tout déplacement vers la Russie". Cette annonce relève d'une réévaluation de la situation par la diplomatie française qui avait recommandé dimanche aux seuls "Français de passage en Russie" de quitter le pays.