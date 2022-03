Coronavirus en Belgique – Bilan du jour: voici les chiffres

Entre le 21 et le 27 février, 6.388 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 29 % par rapport à la semaine précédente, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano mercredi matin.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établissait à 0,80 le 2 mars.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.



TESTS



Moins d'un test sur cinq s'avère désormais positif : 37.700 tests ont été effectués quotidiennement, entre le 21 et le 27 février, pour un taux de positivité de 19,3%.

HOSPITALISATIONS



Entre le 23 février et le 2 mars, 134,1 personnes admissions à l'hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 28% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.135 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-22% en une semaine), dont 214 traitées aux soins intensifs (-26%).

VACCINS



7.018.855 personnes ont reçu une 3ème dose dite "booster", soit 61% de la population. Le taux de personnes ayant reçu le booster varie fortement : 70% en Flandre, 53% en Wallonie, 52% en Communauté germanophone et 36% à Bruxelles.

9.080.009 personnes ont reçu la première salve de vaccination complète (2 doses), soit 79% de la population.



DÉCÈS



Entre le 21 et le 27 février, 22,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-42%), portant le bilan à plus de 30.217 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.



Tous ces chiffres sont livrés tôt le matin, ils sont susceptibles d'évoluer en cours de journée avec l'arrivée de données plus complètes pour la journée d'hier et les jours qui précèdent.