La Russie arrête la livraison de moteurs de fusées aux Etats-Unis

L'agence spatiale russe Roscomos a interrompu jeudi la fourniture de moteurs de fusée aux États-Unis, en réponse aux sanctions américaines à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. "Laissons-les aller dans l'espace sur leurs balais", a déclaré le patron de Roscosmos, Dmitri Rogozine, à la télévision d'État russe.

La Russie ne veut en outre plus entretenir 24 moteurs déjà livrés, a déclaré l'agence de presse d'État Sputnik News, citant le haut dirigeant de Roscosmos. Depuis le milieu des années 1990, Moscou fournit à la société de lancement américaine ULA 122 RD-180 des moteurs pour le lanceur Atlas. Parmi ceux-ci, 98 ont déjà été utilisés, selon Sputnik News. Toujours selon Sputnik News, la Russie suspend sa coopération avec l'Allemagne pour des expériences avec la Station spatiale internationale (ISS). L'Allemand Matthias Maurer y séjourne en ce moment pour le compte de l'Agence spatiale européenne, aux côtés de quatre Américains et de deux Russes. Il s'est rendu à la station avec un American Crew Dragon et reviendra avec le même engin. Dmitri Rogozine a également émis la menace d'un retrait de la Russie de l'ISS.