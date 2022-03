Après l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie déposent leurs candidatures pour intégrer l'Union européenne

La Moldavie a officiellement déposé jeudi sa candidature pour intégrer l'Union européenne, a annoncé la présidente de ce pays voisin de l'Ukraine, une semaine après le début de l'invasion russe.



"Nous signons aujourd'hui la demande d'adhésion à l'UE", a déclaré devant la presse Maia Sandu, élue en 2020 sur un programme pro-occidental. "Certaines décisions doivent être prises de manière prompte et déterminée".



La Moldavie, ancienne république soviétique, avait signé en 2014 un accord d'association avec Bruxelles, qui n'offre cependant aucune garantie d'intégration ultérieure.



Le pays emboîte ainsi le pas à la Géorgie, qui a également demandé jeudi son adhésion à l'UE sur fond d'inquiétudes face à l'agression russe.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté exhorté Bruxelles à intégrer son pays "sans délai".



Si la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, a ouvert la porte à cette possibilité, ce ne sera pas pour demain.



L'intégration à l'UE est un processus au long cours pour rapprocher la législation du pays candidat du droit européen. Il nécessite des négociations complexes sur de nombreux sujets et des critères difficiles à respecter pour un pays en guerre comme la stabilité politique et une économie de marché viable.



Il exige en outre l'aval unanime des 27 pays membres.



La Moldavie, pays de quelque 2,6 millions d'habitants, figure parmi les plus pauvres de toute l'Europe et est victime d'une émigration massive en raison d'un chômage endémique.



Depuis le début des années 1990, près d'un tiers de sa population est partie, un déclin démographique parmi les plus élevés au monde.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine