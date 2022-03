Guerre en Ukraine: "L'opération militaire spéciale se déroule selon le plan", déclare Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi que "l'opération militaire" en Ukraine se déroulait "selon le plan", martelant y combattre des "néonazis" pour sauver Russes et Ukrainiens, qui ne forment selon lui "qu'un seul peuple".



"L'opération militaire spéciale se déroule strictement selon le calendrier, selon le plan", a déclaré M. Poutine à la télévision russe, au huitième jour de l'invasion de l'Ukraine et lors d'une réunion de son Conseil de sécurité.



Saluant le "courage" des soldats russes qu'il a qualifiés de "vrais héros", M. Poutine a assuré qu'ils "se battent fermement avec une compréhension totale de la justesse de leur cause".



"Je n'abandonnerai pas la conviction que les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple", a-t-il encore dit.



Le président russe a annoncé des compensations financières aux soldats russes tués ou blessés en Ukraine, mais aussi à ceux qui y sont toujours déployés.



La Russie a affirmé mercredi que 498 soldats russes avaient été tués et 1.597 autres blessés.



M. Poutine a salué leur "précieux combat contre des néonazis" et des "mercenaires étrangers" qui utilisent les civils comme "boucliers humains".



Kiev affirme qu'au moins 350 civils ont été tués dans l'invasion russe.

