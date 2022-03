DIRECT - Guerre en Ukraine: pour Poutine, le dialogue n'est possible que si "toutes les exigences russes" sont acceptées

L'armée russe occupe ce vendredi la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, où des bombardements dans la nuit ont fait craindre une catastrophe, au neuvième jour d'une offensive accompagnée d'une répression croissante de toute voix dissidente en Russie.

DIRECT RTL INFO

18h30 - Accusée d'avoir attaqué un site nucléaire ukrainien, la Russie dénonce à l'ONU "un mensonge" (ambassadeur)

17h50 - Les Etats-Unis ont déjà livré la majorité des armes promises il y a six jours à l'Ukraine



Les Etats-Unis ont déjà livré plus des deux tiers des armes promises fin février à l'Ukraine, qui en fait un usage "efficace" pour ralentir l'avancée des forces russes, a déclaré vendredi une responsable du Pentagone. Washington a débloqué à l'automne 60 millions de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine, puis 200 millions de plus en décembre, pour des armes et munitions qui ont pour l'essentiel été toutes remises aux forces ukrainiennes, a dit cette responsable à des journalistes.



17h35 - La BBC retire ses journalistes de Russie



La BBC a annoncé vendredi retirer tous ses journalistes de Russie pour assurer leur "sécurité", après l'adoption d'une loi prévoyant des peines de prison en cas de diffusion d'"informations mensongères sur l'armée" et le blocage de son site russophone, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine.



17h05 - Le dialogue n'est possible que si "toutes les exigences russes" sont acceptées (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi dans un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz que le dialogue en faveur de la paix avec l'Ukraine n'était possible que si "toutes les exigences russes" étaient acceptées. "La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine. Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites", a indiqué le Kremlin dans un compte rendu de cet appel, qui a eu lieu "à l'initiative de l'Allemagne".

17h05 - MSF : plusieurs tonnes de médicaments et de kits d'urgence en partance pour l'Ukraine

17h00 - Poutine qualifie de "grossière fabrication" les accusations de bombardements urbains russes

16h50 - L'opposant Navalny appelle les Russes à une manifestation contre la guerre le 6 mars



Le principal opposant russe Alexeï Navalny a appelé les Russes, depuis la prison où il est incarcéré, à une manifestation dans son pays et à travers le monde le 6 mars contre l'invasion russe de l'Ukraine. "Montrez au monde que les Russes ne veulent pas la guerre. Sortez sur les places de Berlin, New York, Amsterdam, Melbourne, où que ce soit. Nous sommes responsables de l'avenir de la Russie", a-t-il lancé.

16h15 - Le bilan des bombardements à Tcherniguiv passe à 47 morts

47 personnes sont mortes dans les bombardements russes jeudi sur la ville ukrainienne de Tcherniguiv, dans le nord du pays, ont indiqué vendredi les autorités régionales. "Selon les informations détaillées d'institutions médicales, hier, le 3 mars, un bombardement de l'aviation russe sur le territoire de Tcherniguiv a tué 47 personnes: 38 hommes et 9 femmes. 18 personnes ont été secourues", ont indiqué sur Facebook les autorités du lieu. Un précédent bilan donné jeudi par les services des secours faisait état de 33 tués. L'Ukraine accuse accuse l'armée russe d'avoir visé une zone résidentielle jeudi à Tcherniguiv, sur la route de Kiev.



15h50 - Le gaz naturel européen dépasse 200 euros le mégawattheure, une première



15h30 - Microsoft annonce la suspension de ses nouvelles ventes de produits et services en Russie

Le géant américain de l'informatique Microsoft a annoncé vendredi suspendre toute nouvelle vente de ses produits et services en Russie, rejoignant la longue liste des entreprises se désengageant au moins temporairement du pays après l'invasion russe de l'Ukraine.

15h25 - L'Ukraine table sur un nouveau round de négociations avec Moscou ce week-end

L'Ukraine table sur un troisième round des négociations avec la Russie ce week-end, a déclaré vendredi l'un des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du chef de l'administration présidentielle. "La troisième étape peut avoir lieu demain ou après-demain, nous sommes en contact permanent", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, précisant que les Ukrainiens n'attendaient que l'accord des Russes pour retourner à la table des négociations.

15h10 - Le point sur la centrale nucléaire sous contrôle russe

Tôt ce matin, les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Avec ses six réacteurs, elle est la plus grande d'Europe et est située dans le centre de l'Ukraine. Notre journaliste fait le point sur la situation.

"Pour l’instant, la sécurité nucléaire sur le site de Zaporijjia est garantie, les niveaux de radiation ne se sont pas élevés après l'attaque russe. Des six blocs, le 1er est débranché, 4 sont en phase de refroidissement, 1 autre est opérationnel", décrit-elle. (lire l'article)

15h05 - Le guide Michelin, bible des gastronomes, suspend ses activités en Russie



Le guide Michelin, bible gastronomique mondiale, a annoncé vendredi qu'il suspendait ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine, un an après y avoir consacré une gastronomie inspirée des cuisines de l'ex-empire soviétique. La décision du retrait a une valeur symbolique: la remise en octobre dernier, pour la première fois, des étoiles à neuf restaurants de Moscou était un sacre international de la gastronomie russe, longtemps dédaignée par les palais raffinés.



14h35 - Le chef de la diplomatie ukrainienne accuse des soldats russes de viols

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a accusé vendredi des soldats russes de "violer des femmes dans les villes ukrainiennes occupées", demandant la création d'un tribunal pénal spécial pour juger le "crime d'agression" commis par Vladimir Poutine.

14h15 - Des armes à sous-munitions utilisées par les Russes à Kharkiv, selon HRW

L'armée russe a utilisé à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des armes à sous-munitions, qui sont indistinctement létales à l'égard des populations civiles, et dont l'emploi pourrait constituer un crime de guerre, affirme vendredi l'organisation Human Rights Watch (HRW).



14h10 - L'Otan rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine

Les membres de l'Otan ont rejeté vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. "La question a été évoquée et les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'Otan opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'Otan au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe", a expliqué Jens Stoltenberg au terme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles.



14h08 - Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence vendredi ce vendredi à 17h30

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence vendredi à 11H30 (17H30 en Belgique). Cette session, demandée également par les Etats-Unis, la France, la Norvège, l'Irlande et l'Albanie, a été convoquée sur demande du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le but: étudier les conséquences des bombardements russes dans la nuit sur la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, selon des diplomates.



13h11 - Le Kremlin appelle les Russes à "s'unir autour" de Poutine

Le Kremlin a estimé vendredi que l'heure était à l'union autour du président Vladimir Poutine. "Ce n'est pas le moment de se diviser, c'est le moment de s'unir. Et s'unir autour de notre président", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un briefing à la presse, interrogé sur des appels de personnalités de la culture opposées à la guerre.



12h38 - Vers de nouvelles sanctions contre Moscou

L'Otan envisage de nouvelles sanctions contre Moscou pour mettre fin à la guerre mais les alliés refusent d'être impliqués directement dans la guerre. "L'Otan ne veut pas être engagée dans le conflit", a réaffirmé son secrétaire général, Jens Stoltenberg, au début d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance convoquée au 9e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

L'Union européenne va également discuter vendredi de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou qui concerneraient ses achats de gaz et de pétrole et permettent de financer l'effort de guerre de la Russie, a annoncé le chef de la diplomatie européenne.

12h21 - Plus d'1,2 million d'Ukrainiens ont déjà fui le pays

Plus d'1,2 million d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon la mise à jour du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés vendredi midi. Environ 650.000 personnes ont rejoint la Pologne, soit plus de la moitié des réfugiés. Un peu moins de 150.000 autres ont trouvé refuge en Hongrie et la Moldavie (103.254 personnes), la Slovaquie (90.329) et la Roumanie (57.192) en ont également accueillies plusieurs dizaines de milliers. Environ 110.000 Ukrainiens se sont rendus dans d'autres pays de l'Union européenne.









12h15 - Le président ukrainien réclame de renforcer les sanctions contre Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé vendredi un renforcement des sanctions occidentales contre Moscou après l'attaque russe contre la première centrale nucléaire ukrainienne. "Un renforcement immédiat de sanctions contre l'Etat terroriste nucléaire est nécessaire", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo vendredi matin en appelant également les Russes à "descendre dans la rue" pour arrêter les attaques russes contre les sites nucléaires en Ukraine.



12h00 - La Belgique met en place un site d'information sur la situation en Ukraine

Un site d'information sur la situation en Ukraine a été mis en place par les autorités fédérales vendredi. "L'objectif de ce site est de centraliser toutes les informations utiles sur la situation en Ukraine et son impact sur notre pays", ont-elles fait savoir dans un communiqué. Le site www.info-ukraine.be s'adresse tant aux résidents belges, qu'aux Belges de l'étranger, aux Villes et Communes, aux Ukrainiens résidant déjà en Belgique et aux personnes en fuite. Diverses services publics collaborent pour regrouper ces informations. Dans la même optique, les autorités fédérales ont également ouvert un centre d'appel. Ce numéro d'information est joignable tous les jours de 9 à 17 heures au 02/488 88 88.

11h54 - Vote massif à l'ONU en faveur d'une enquête sur les violations en Ukraine

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé vendredi à une écrasante majorité une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine après l'invasion russe. La résolution a été adoptée par 32 votes pour, 2 contre (Russie et Erythrée) et 13 abstentions.



11h37 - Un journaliste espagnol soupçonné d'espionnage au profit de Moscou arrêté en Pologne

Le journaliste espagnol indépendant Pablo Gonzalez a été interpellé à la frontière polono-ukrainienne, en Pologne, soupçonné d'espionnage en faveur du renseignement militaire russe GRU, ont annoncé vendredi l'Agence pour la sécurité polonaise ABW et l'avocat du journaliste. Pablo Gonzalez travaillait notamment pour le média en ligne Publico et la chaîne de télévision la Sexta.

11h35 - Les Bourses mondiales trébuchent de nouveau sur la guerre en Ukraine

Les Bourses mondiales reculaient encore fortement vendredi, les combats en Ukraine provoquant un nouvel exode des investisseurs des marchés actions. Paris perdait 3,30%, se dirigeant vers sa pire semaine depuis mars 2020, alors que Francfort s'enfonçait de 3,38%, allant vers ses plus bas depuis décembre 2020. Londres reculait de 3% peu après 10H00 GMT et Milan lâchait 3,70%.

11h08 - Le chef de l'AIEA prêt à se rendre en personne en Ukraine



Rafael Mariano Grossi, patron de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est prêt à se rendre à Tchernobyl pour y discuter d'un cadre pour la sécurité nucléaire avec la Russie et l'Ukraine, a-t-il annoncé vendredi lors d'une conférence de presse. Les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, au cours de la nuit.

10h08 - L'Otan condamne les bombardements "irresponsables" de la Russie sur une centrale nucléaire

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a condamné vendredi les bombardements "irresponsables" des forces russes qui ont touché la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud de l'Ukraine, et a appelé à mettre fin à la guerre. "L'attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère irresponsable de cette guerre et la nécessité d'y mettre fin", a déclaré M. Stoltenberg, lors d'une brève intervention au coté du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, avant une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance.



10h06 - ING: 700 millions d'euros de prêts en Russie visés par les sanctions

Quelque 700 millions de prêts accordés par ING en Russie ou à des clients russes sont concernés par les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie, a annoncé vendredi la banque néerlandaise. Au total, ING a accordé 5,3 milliards d'euros de prêts à des clients russes ou basés en Russie, selon un état des lieux de son exposition au pays publié par ING. ING n'est en revanche pas touché par l'exclusion de sept banques russes du système international Swift et ne s'attend pas à l'être. Parmi les principales banques néerlandaises, c'est ING qui est la plus présente en Russie. Les prêts russes pèsent environ 0,9% de l'ensemble du portefeuille de prêts de la banque. En Ukraine, ING a accordé pour 500 millions d'euros de prêts, en majorité dans le secteur alimentaire et agricole.

09h50 - Perquisitions en cours à l'ONG russe des droits humains Mémorial

Des perquisitions sont en cours vendredi dans les locaux de l'emblématique ONG russe des droits humains Mémorial à Moscou, a indiqué l'organisation sur son compte Telegram, sans préciser le motif. La justice russe avait prononcé en décembre la dissolution de l'ONG Mémorial, pilier de la défense des droits humains et gardien de la mémoire des millions de victimes des crimes de l'URSS. Le verdict avait été confirmé le 28 février.



08h59 - Les députés russes adoptent un texte punissant de prison les "informations mensongères"



Les députés russes ont adopté vendredi un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des "informations mensongères" sur l'armée, en pleine invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou.



8h51 - La Pologne a déjà accueilli plus de 620.000 réfugiés ukrainiens

Environ 624.500 personnes ont traversé la frontière de l'Ukraine vers la Pologne depuis le début de l'invasion russe, ont indiqué vendredi les garde-frontières polonais. Environ 100.000 personnes arrivent chaque jour dans le pays. Environ un million de personnes ont déjà fui l'Ukraine, selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ils ont principalement pris la route de la Pologne et de la Hongrie.

08h - Nos envoyés spéciaux en Ukraine décrivent la situation

"Ce matin, à la frontière, il y a toujours des réfugiés ukrainiens qui sont en train de passer côté roumain. Les files augmentent parce que la situation au niveau du temps s'est améliorée. Dans l'autre sens, il y a aussi des camions qui arrivent en Ukraine. Ils sont remplis d'essence pour pouvoir alimenter les différentes stations parce que le problème ici en Ukraine c'est la pénurie de carburant", explique notre journaliste Sébastien Rosenfeld ce matin à 8h.

07h52 - Les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire

Les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia, indique vendredi matin l'agence Reuters. Avec ses six réacteurs, elle est la plus grande d'Europe et est située dans le centre de l'Ukraine.

06h48 - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) annonce une conférence de presse



Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, tiendra une conférence de presse vendredi vers 10h30 sur la situation dans la centrale nucléaire de Zaporijjia. Selon le régulateur ukrainien, aucune augmentation des niveaux de radioactivité n'a été constaté. L'agence AIEA continue à suivre la situation.

05h49 - Centrale bombardée: l'incendie est "éteint", annoncent les secours ukrainiens

Les services de secours ont éteint l'incendie qui s'est déclaré sur le site d'une centrale nucléaire du centre de l'Ukraine après un bombardement russe. La centrale atomique de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est "garantie" selon Kiev.



05h13 - Le Venezuela augmente ses vols en direction de la Russie

Le Venezuela va augmenter le nombre de vols à destination de Moscou par l'intermédiaire de sa compagnie aérienne nationale, alors que de nombreux pays ont fermé leur espace aérien aux avions russes après l'invasion de l'Ukraine, a déclaré jeudi le ministre vénézuélien du tourisme.

04h26 - Boris Johnson accuse Poutine de menacer "la sécurité de toute l'Europe"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé vendredi dans un communiqué les "actions irresponsables" du président russe Vladimir Poutine, qui peuvent "menacer directement la sécurité de toute l'Europe", après le bombardement d'une centrale nucléaire. A l'issue d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, M. Johnson a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU "dans les prochaines heures".



03h52 - L'incendie dans la centrale nucléaire n'a pas affecté d'équipements "essentiels"

Les équipements "essentiels" de la centrale nucléaire de Zaporijjia n'ont pas été touchés par l'incendie qui s'est déclenché après des frappes russes, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

03h44 - Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi Moscou de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl, après le bombardement de la centrale nucléaire.



03h34 - Le Pentagone a établi une ligne directe avec Moscou

Le gouvernement américain a mis en place une "hotline", soit une ligne directe, avec la Russie pour prévenir les incidents militaires dans le cadre de la guerre en Ukraine, a annoncé le département américain de la Défense. "Les États-Unis disposent d'un certain nombre de canaux pour discuter des problèmes de sécurité critiques avec les Russes pour les cas d'urgence ou les situations d'urgence", a déclaré le Pentagone.

02h48 - L'AEIA appelle à cesser l'usage de la force sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi à cesser l'usage de la force sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, mettant en garde contre un "grave" danger si un réacteur est touché.

02h01 - Russie: problèmes d'accès aux sites de plusieurs médias indépendants et de Facebook

Les pages internet de Facebook et plusieurs médias indépendants étaient en partie inaccessibles vendredi en Russie, au moment où les autorités russes resserrent leur étau autour des voix critiques, en pleine guerre en Ukraine. Le service de surveillance GlobalCheck et des journalistes de l'AFP à Moscou ont constaté des problèmes pour accéder au site de Facebook, de même qu'à ceux des médias Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL et du service russophone de la BBC.

01h20 - Incendie dans la centrale nucléaire de Zaporijia après des tirs russes

Un incendie s'est déclaré dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, après un bombardement russe, a affirmé vendredi le porte-parole de cette centrale. "Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué ce porte-parole, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale.



"L'armée russe tire de tous côtés sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe", a écrit sur Twitter le ministre des affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. "Le feu s'est déjà déclaré. Si ça explose, ce sera 10 fois plus important que Tchernobyl! Les Russes doivent IMMÉDIATEMENT cesser les tirs, autoriser les pompiers sur place, établir une zone de sécurité!"

00h52 - Les Européens accordent une "protection temporaire" aux réfugiés

Les Vingt-Sept ont accepté jeudi à l'unanimité d'accorder une "protection temporaire" dans l'UE aux réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, qu'ils soient ressortissants ukrainiens ou résidents de longue date dans ce pays, une décision jugée "historique" par Bruxelles.

00h29 - Les Etats-Unis accordent une "protection temporaire" aux Ukrainiens présents sur leur sol

Après l'Union européenne, les Etats-Unis ont accordé aux Ukrainiens présents sur leur sol un statut dit de "protection temporaire", qui empêche leur expulsion et leur donne le droit de travailler. En ces temps de "guerre et de violence insensée", "nous allons continuer d'apporter notre aide et notre protection aux Ukrainiens des Etats-Unis", a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dans un communiqué.