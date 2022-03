Passage très probable au code jaune du baromètre ce vendredi: "C'est ce que tout le monde dit, ce n'est pas un grand secret"

Rudy Vervoort, ministre-président de la Région Bruxelloise, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce vendredi matin. Il a évoqué le Comité de Concertation (Codeco) qui a lieu durant l'après-midi. Et le très probable passage du code jaune du baromètre (voici ce qui devrait changer).

"C'est ce que tout le monde dit, ce n'est pas un grand secret. Après, il faudra déterminer le moment, la date, etc. Un des enjeux est également d'assurer une certaine cohérence, et ne pas partir dans tous les sens", ne pas passer de manière abrupte au code jaune. Et ce, malgré le fait qu'on n'ait pas atteint les 65 hospitalisations covid par jour, critère prévu par le récent baromètre. "Le baromètre est un cadre, dont on peut sortir en fonction du contexte", explique Rudy Vervoort.

Le code jaune, c'est la levée de nombreuses mesures: plus de masque pour les serveurs dans l'horeca, plus de Covid Safe Ticket (CST) pour aller au théâtre ou au concert, plus de jauge pour les grands évènements, etc. On garde quand même le baromètre ?

"Ce sera un des points en discussion (lors du Codeco qui débute à 13h ce vendredi). Si on regarde ce qu'on a vécu dans les années précédentes… Le virus circule toujours, et on ne peut pas préjuger de ce qui va arriver l'automne prochain. Le baromètre, on peut le mettre en suspens, mais il ne faut pas non plus dire que c'est fini, qu'on est sorti de cette crise".

Fin du masque dans les écoles ?

"C'est sur la table".

C'est votre souhait ?

"Oui".

Pour tout de suite ?

"Oui, pour lundi, ce serait la rentrée, pourquoi pas ? C'est une demande des communautés, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Communauté Flamande"

Et le CST, fini aussi en région bruxelloise ?

"Si on peut le lever, très clairement oui".

Rudy Vervoort reste favorable au maintien du port du masque dans les établissements de soins, pour protéger les plus fragiles, et rappelle que l'épidémie de coronavirus n'est pas terminée, "restons prudents".