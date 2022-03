Des satellites Starlink encore aperçus cette nuit dans le ciel belge: comment les voir volontairement ?

Vous êtes plusieurs à nous avoir avertis via le bouton orange Alertez-nous, que d'étranges lumières ont été aperçues dans notre ciel, entre 4h30 et 5h. Il s'agit encore de satellites Starlink. Un phénomène impressionnant qu'il est possible de prévoir. Voici comment.

"Cette nuit sur les hauteurs de Liège, j’ai filmé un drôle d'objet volant dans le ciel, ça ressemblait à une barre de lumière qui avançait doucement et puis je ne l'ai plus vue, elle a disparu derrière un terril" "Avez-vous des informations sur une longue bande lumineuse traversant notre province ou pays à 04h55 ce vendredi de direction ouest-est ?" "Bonjour, je me demande si je suis le seul d'avoir vu dans le ciel une rangée de lumière vers 4h46 sur Vitrival" "Mon compagnon me contacte ce matin par message en me disant avoir vu quelque chose de très étrange dans le ciel, je lui demande quoi et il ne sait pas trop quoi répondre, qu'il ne sait absolument pas ce que c'est..." Vous êtes nombreux à avoir vu dans le ciel d'étranges lumières traverser le ciel. Heureusement, ce n'est toujours pas une invasion extra-terrestre, mais bien un "train de satellites Starlink", selon l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique. Le phénomène est plutôt courant. Il s'agit une fois encore de l'entreprise SpaceX, qui a envoyé une série de satellites pour compléter sa constellation. À terme, l'objectif est de proposer une connexion internet haut débit partout sur terre. Ce jeudi, 47 satellites Starlink ont été lancés par SpaceX en Floride, en utilisant la fameuse fusée réutilisable Falcon 9. Comment repérer le train Starlink ? Voir ces points lumineux se déplacer les uns derrière les autres lentement dans le ciel est une expérience étonnante, et ne demande pas du matériel particulier. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Heureusement, il existe des outils qui indiquent quand regarder le ciel pour espérer les voir. Parmi eux, FindStarlink.com : ce site permet de suivre le déplacement de ces satellites. Il suffit d'indiquer son pays et sa région, et de consulter son prochain passage. Aujourd'hui, le site indique que le train repassera encore vers 6h30 du matin, le 5 mars. Effectivement, il faudra se lever tôt, mais c'est le seul moyen de les apercevoir. Il faut qu'il fasse suffisamment sombre, mais que le soleil ne soit pas loin pour que sa lumière se réfléchisse sur les satellites, ce qui les rend visibles. Il y a quelques mois, nous avons rencontré Benoit, l'un des premiers propriétaires de l'internet d'Elon Musk. Il nous en expliquait le fonctionnement :