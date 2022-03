La Stib veut améliorer la sécurité et la visibilité des femmes sur son réseau

(Belga) À l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 8 mars, la Stib a décidé d'améliorer la visibilité des femmes sur son réseau et dans l'espace public en féminisant les noms de quinze arrêts d'ici 2023 et en confiant de nouveaux projets de création à des femmes artistes, a-t-elle annoncé vendredi. Une attention particulière sera en outre portée à la sécurisation du réseau, notamment via des actions de sensibilisation du personnel en matière de harcèlement sexuel dans les transports.

D'ici à 2023, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ambitionne de féminiser les noms de quinze arrêts supplémentaires. Après la création des arrêts Rosa Parks, Clémence Everard, Audrey Hepburn et Marguerite Duras en 2021, quatre nouveaux arrêts rendant hommage à des personnalités féminines verront le jour en 2022. Andrée De Jongh, Amélie Gomand, Fernande Volral, trois résistantes de la Seconde Guerre mondiale, seront notamment mises à l'honneur. La Stib et Bruxelles Mobilité ont également décidé de confier la création de nouvelles œuvres pour les stations du réseau à des artistes féminines. Actuellement, seules cinq œuvres d'art sur 91 exposées dans le métro et prémétro ont été réalisées par des femmes. Un nouveau projet, porté par Françoise Plissart, démarre au mois de mars dans la station Parc où l'artiste installera une œuvre photographique en carrelage représentant une carte des océans et dix tableaux des mers du globe. Par ailleurs, une attention particulière sera portée à la sécurité des voyageuses au sein du réseau grâce à des investissements techniques et humains. "Beaucoup de femmes se sentent en insécurité dans l'espace public et les transports en commun", note la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Des formations et projets de sensibilisation du personnel en matière de harcèlement sexuel dans les transports publics seront également menés.