Décès de Jean-Pierre Pernaut: sa belle-fille partage de tendres clichés (photos)

C'était l'une des personnalités les plus populaires de France, le visage de l'information de proximité et la voix de la province: Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est mort mercredi à 71 ans des suites de son cancer du poumon. L'annonce a été faite à l'AFP par Muriel Belgy, l'agente de l'épouse du journaliste, l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay-Pernaut. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" mercredi après-midi, a-t-elle indiqué.

Au lendemain du drame, sa belle-fille Catherine Dupraz, compagne de son fils aîné Olivier Pernaut, a partagé sa tristesse sur son compte Instagram en publiant de tendres clichés de son regretté beau-père. On peut ainsi y voir Jean-Pierre Pernaut prendre la pose avec ses fils Olivier et Tom et son petit-fils.