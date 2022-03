"Il a toujours été fort": Nathalie Marquay-Pernaut livre ses premiers mots dans le JT de TF1 (vidéo)

Au lendemain du décès de Jean-Pierre Pernaut, figure de la télévision française, son épouse, Nathalie Marquay, est sortie du silence et a livré ses premiers mots dans le JT de TF1 ce jeudi. Au bord des larmes, l'ancienne miss a parlé de la passion de son défunt mari et a tenu a remercié son public pour sa fidélité.

Depuis l'annonce de son décès mercredi, la France entière est en deuil. Nombre de personnalités ont rendu hommage à cette légende de la télévision. Le présentateur phare du JT de 13h de TF1 s'est éteint à l'âge de 71 ans, après 33 années de loyaux services, a annoncé sa famille auprès de l'AFP.

Ce jeudi, Nathalie Marquay est sortie du silence et s'est livrée dans le 20h de TF1. "Il a toujours été fort, il s'est toujours battu pour sa famille. Il avait envie de rien lâcher", débute, au bord des larmes, Nathalie Marquay. Elle a ensuite évoqué la passion de son mari, son attachement à TF1 et à son public, même lorsqu'il était au plus mal et qu'il se battait contre un cancer : "Pour lui c'était vital TF1, c'était son oxygène".

Après une intervention d'environ deux minutes, elle a tenu à remercier le public de son mari, resté "fidèle" : "Je tiens à remercier son public, tous ces gens, tous ces messages d'amour, ces remerciements, ces fleurs".

Surtout que Jean-Pierre Pernaut pensait finir aux oubliettes, révèle l'ancienne Miss. Après la mort de Johnny Hallyday, elle explique avoir pris conscience qu'à la mort de son mari, la situation serait très dure à gérer. Ce à quoi le journaliste aurait répondu : "Mais non mais t'inquiètes pas, comme je ne serai plus à TF1, tout le monde m'aura oublié". Mais il s'était visiblement trompé: "Bah voilà chéri, si tu m'entends... bah non, les gens t'aiment toujours", a-t-elle conclu.