40 orphelins en bas âge ont dû fuir leur ville dans le Donbass: "Nous étions sur la route pendant deux jours"

Les combats font toujours rage en Ukraine, depuis 9 jours déjà. La guerre est traumatisante pour la population, et d'autant plus pour les enfants ukrainiens. À Lviv, une quarantaine d'orphelins ont fui leur ville du Donbass. Leur orphelinat a d'ailleurs été détruit par une roquette ce jeudi.

Ces bébés ont dû vivre un long et fatiguant périple de 1500 kilomètres, "nous étions sur la route pendant deux jours" témoigne une des puéricultrices. "Jeudi dernier nous sommes partis à six heures du matin, l'adjoint au maire a téléphoné et nous a ordonné de préparer le départ" raconte-t-elle, "je leur ai juste demandé de nous donner trois ou quatre heures pour préparer les enfants".

Aujourd'hui, ces quarante bébés vivent dans un bâtiment vieux de cent ans, un autre orphelinat qui compte déjà 45 enfants. Ce lieu est bien trop petit, il manque de tout : des vêtements, des draps, des couches et de la nourriture.