"Mort ou vif": la tête de Vladimir Poutine mise à prix par un millionaire russe

Alex Konanykhin, un riche homme d'affaires russe basé aux Etats-Unis a mis la tête de Vladimir Poutine à prix. Il offrira 1 million de dollar à toute personne qui lui rapportera le dirigeant russe, actuellement en guerre contre l'Ukraine, "mort ou vif".

Un homme d'affaires russe basé aux Etats-Unis, dont la fortune se compterait en millions de dollars, environ 300 millions, a décidé de mettre la tête de Vladimir Poutine à prix pour avoir commis des crimes de guerre en Ukraine. Offensive qu'il a lancée le 24 février dernier. Alex Konanykhin offrira ainsi 1 million de dollars, soit environ 900 000 euros, à celui qui lui apportera le président russe Vladimir Poutine "mort ou vif".

Alex Konanykhin, entrepreneur et banquier, a réagi sur les réseaux sociaux et s'est indigné contre la guerre en Ukraine lancée par le dirigeant russe. Ainsi, l'homme d'affaires a déclaré sur Facebook le 28 février dernier qu'il promettait de récompenser l'officier ou les officiers pour l'arrestation d'un "criminel de guerre dans la loi russe et internationale".

"En tant que russe d'ethnie et de citoyenneté, je le vois comme un devoir moral de faciliter la dénazification de la Russie", a-t-il poursuivi. Un clin d'oeil à Vladimir Poutine qui avait justifié son invasion de l'Ukraine en prétendant "dénazifier" le pays.