Alexander De Croo annonce la fin de la situation d'urgence épidémique en Belgique: "Nous tournons une page importante"

À partir du 7 mars, le baromètre corona passe en code jaune. C'est ce qu'a décidé le Comité de concertation. Le Covid Safe Ticket va disparaître dans le secteur Horeca, tout comme les restrictions imposées aux événements. C'est aussi la fin de la situation d'urgence épidémique et de la phase fédérale du plan national d'urgence déclenché il y a deux ans.

"A partir de la fin de la semaine prochaine, nous ne serons plus dans la situation d’urgence épidémique", a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo.

"La pandémie nous a appris à être prudents. On a souvent été confronté à des surprises. Personne ne sait comment va évoluer l’automne. Mais la bonne nouvelle est qu’on va pouvoir quitter cette phase fédérale. C’est une page importante qu’on tourne. C’est un symbole de notre résilience et de notre persévérance face à une pandémie qui nous a laissé peu de répit."

Une période difficile qui nous a appris quelque chose

Et de poursuivre: "Nous avons traversé des monts et des marées et nous l’avons fait ensemble. Nous avons lutté contre plusieurs variants. On a traversé 5 vagues de ce virus et on a payé un lourd tribut humain. 30.000 de nos compatriotes sont morts après avoir été infectés par ce terrible virus. Des familles pour qui cette pandémie laissera une trace difficile à gérer. Je pense aussi aux Belges qui ont dû quitter leur emploi ou fermer leur entreprise. C’était une période douloureuse qui nous a aussi appris quelque chose. Si nous prenons soin des autres, si nous travaillons main dans la main, et nous faisons preuve de solidarité, nous sommes capables de passer les obstacles les plus difficiles."