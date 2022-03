Vaccination obligatoire des soignants: Frank Vandenbroucke s'exprime

À partir du 7 mars, le baromètre corona passe en code jaune. C'est ce qu'a décidé le Comité de concertation. Le Covid Safe Ticket va disparaître dans le secteur Horeca, tout comme les restrictions imposées aux événements.

C'est aussi la fin de la situation d'urgence épidémique et de la phase fédérale du plan national d'urgence déclenché il y a deux ans.

Cette situation signifie-t-elle la fin de la vaccination obligatoire pour les soignants et la fin de l’idée de la vaccination obligatoire pour le reste de la population? Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a répondu à la question cet après-midi.

"Nous sommes entrés dans un raisonnement de précaution en disant qu’il faut un dispositif qui permet une obligation de vaccination dans le secteur des soins, si nécessaire, mais pas nécessairement activé immédiatement", a-t-il déclaré.

"C’est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a décidé de soumettre un projet de loi à la Chambre. Dans ce projet de loi il y a ce dispositif d’obligation pour toutes les professions de soin de se faire vacciner. Il y a aussi une date provisoire qui est le 1er juillet, à partir de laquelle l’obligation s’organise."

Mais un mécanisme qui permet de changer cette date sera prévu.

"Politiquement, on a convenu au sein du gouvernement fédéral qu’on va demander un avis aux instances (notamment au conseil supérieur de la santé) sur l’opportunité de maintenir cette obligation ou non. Evidemment, cette obligation doit servir à quelque chose. Cela doit intervenir au moment opportun. Cela peut être utile mais pas nécessairement à partir du 1er juillet. Le projet de loi permet de légiférer un cadre, mais qui n’est pas nécessairement activé. On va demander un avis scientifique, notamment également sur des scénarios possibles de nouvelles campagnes de vaccination pour la population entière."