RTL info répond à vos questions: la Belgique pourrait-elle fermer l'ambassade russe en guise de représailles?

L'un de nos lecteurs nous demande: "La Belgique pourrait-elle fermer l'ambassade russe en guise de représailles?"

En pratique, oui, elle le pourrait. Mais elle ne le fera pas. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat. Contrairement à une idée reçue, le territoire sur lequel est implanté une ambassade appartient bien au pays sur lequel il se trouve. Le sol de l'ambassade russe est donc belge.

Et c'est donc les lois belges qui s'y appliquent, et ce, même si l'ambassadeur est maître à bord et que l'accès à une ambassade est soumis à l'autorisation des diplomates. C'est pour cela, par exemple, que le lanceur d'alerte Julian Assange s'était réfugié dans une ambassade.

Notre pays pourrait, par contre, tout à fait faire fermer l'ambassade russe. Cette décision lui appartient totalement. Mais cela serait interprété comme une rupture totale des relations diplomatiques et consulaires avec la Russie, qui ne manquerait pas de sanctionner la Belgique en retour, en fermant par exemple également l'ambassade belge en Russie.

Une décision lourde de conséquences, qui ne fait pour l'instant pas partie des plans européens sur lesquels s'aligne notre pays.

