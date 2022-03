Les médias publics européens solidaires de leur homologue ukrainien

Les médias de service public (MSP) européens apportent leur soutien à leur homologue ukrainien "au nom de la liberté de la presse", en coordonnant notamment un "support technique", a fait valoir vendredi l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), au neuvième jour de l'invasion russe de l'Ukraine.

"Nous sommes tous solidaires de nos collègues" du radiodiffuseur ukrainien UA:PBC, a déclaré la présidente de l'UER, Delphine Ernotte, également à la tête de France Télévisions, dans un communiqué.

"Nous faisons tout notre possible pour faire entendre leur voix ainsi que pour lutter contre la désinformation au nom de la liberté de la presse pour tous les Européens", a ajouté la présidente de la plus grande alliance de MSP au monde, connue du grand public pour l'Eurovision.

L'UER coordonne notamment "le support technique" apporté à UA:PBC, qui continue d'émettre depuis l'invasion russe et de fournir, en dépit des risques et difficultés encourus, "des informations vitales aux citoyens", tout en partageant reportages et témoignages avec ses homologues européens, explique le communiqué.

Les diffuseurs européens utilisent en outre des fréquences supplémentaires en ondes courtes pour atteindre l'Ukraine et certaines zones en Russie. Et ils sont de plus en plus nombreux à intégrer des flux radio et vidéo d'UA:PBC à leurs services en ligne pour toucher les Ukrainiens déplacés ou expatriés.

Les médias publics du Vieux continent affichent par ailleurs en musique leur solidarité à l'égard de l'ensemble du peuple ukrainien.

Vendredi matin, quelque 150 chaînes de radio publiques ont ainsi diffusé simultanément le morceau "Give Peace a Chance" ("Donnons une chance à la paix") de John Lennon. Elles seront invitées la semaine prochaine à diffuser, sous l'impulsion de la radio nationale roumaine, la neuvième symphonie de Beethoven.

Les médias publics d'une quinzaine de pays, dont la France, la Belgique ou la Pologne organisent en outre "des concerts caritatifs en partenariat avec la Croix-Rouge et d'autres ONG", souligne l'UER, évoquant aussi "veillées en direct" et diffusion régulière de l'hymne ukrainien.

"L'accès à une information indépendante n'est jamais plus important qu'en temps de guerre", a commenté le directeur général d'UA:PBC, Mykola Chernotytskyi, cité dans le communiqué.

"Nous aimerions rendre hommage à nos homologues européens qui nous ont soutenus dans ces jours sombres", a-t-il ajouté.

Fondée en 1950, l'UER, dont le siège est à Genève, réunit 113 membres dans 56 pays.