Invasion de l'Ukraine - Booking suspend également ses services en Russie

(Belga) Le site de réservation d'hôtels Booking.com suspend ses services en Russie en raison de la guerre en Ukraine, rapporte Glenn Fogel, CEO de la société mère Booking Holdings, sur la plateforme LinkedIn.

Glenn Fogel souligne que faire des affaires dans la région est devenu de plus en plus complexe ces derniers jours en raison à la fois de la guerre et des nombreuses sanctions internationales contre la Russie. A cause de cette "complexité croissante", son entreprise arrêtera ses services en Russie mais aussi au Bélarus. "Nous continuerons à faire tout notre possible pour la sécurité de nos collègues, clients et partenaires, tout en soutenant les efforts humanitaires. Nous continuerons d'unir nos forces à tous ceux qui appellent à la paix", ajoute le CEO. Plus tôt vendredi, la plateforme américaine de location Airbnb avait annoncé la même décision. (Belga)