Invasion de l'Ukraine - Ukraine: Marioupol débutera à 10h00 HB l'évacuation des civils

(Belga) La mairie de la ville ukrainienne de Marioupol a annoncé samedi le début, en fin de matinée, de l'évacuation des civils de ce port stratégique de la mer d'Azov encerclé par les forces russes et prorusses.

"L'évacuation de la population civile commencera à 11h00 (10h00 HB)", a indiqué la mairie, évoquant un accord de cessez-le-feu temporaire avec la Russie qui sera en vigueur samedi de 10h00 à 16h00 locales (09h00-15h00 HB). "Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation, étalées sur plusieurs jours pour que chaque personne voulant partir puisse le faire", a ajouté la même source sur son compte Telegram. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporojie, 220 kilomètres au nord-ouest. La Russie a annoncé samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes du sud-est de l'Ukraine, Marioupol et Volnovakha. Dans la nuit, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait annoncé que cette ville comptant en temps normal près de 450.000 habitants était soumise à un "blocus". Les forces séparatistes prorusses et l'armée russe ont pour leur part indiqué que la ville était encerclée. Le contrôle de Marioupol revêt un caractère stratégique pour la Russie, car il lui permettrait d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes prorusses du Donbass ukrainien. Les deux groupes ont fait leur jonction sur la côte de la mer d'Azov mardi, selon Moscou. (Belga)