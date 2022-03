 DIRECT - Guerre en Ukraine: les entreprises occidentales fuient la Russie

L'armée russe occupe ce vendredi la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, où des bombardements dans la nuit ont fait craindre une catastrophe, au neuvième jour d'une offensive accompagnée d'une répression croissante de toute voix dissidente en Russie.

L'évacuation de Marioupol encerclée par les Russes reportée

L'évacuation des civils, qui devait commencer en fin de matinée, "est reportée pour des raisons de sécurité", car les forces russes "continuent de bombarder Marioupol et ses environs", a déclaré la municipalité sur Telegram. La municipalité a appelé les civils qui s'étaient rassemblés aux points de sortie de la ville de "regagner des abris".

Les dégâts sont terribles pour la population ukrainienne

A l'est de Kiev, la situation est aussi devenue "un enfer" à Okhtyrka, et elle est "critique" à Soumy, selon les autorités. A Kharkiv, les bombardements sont restés intenses. La situation humanitaire à Marioupol est "terrible" après 40 heures de bombardements ininterrompus, a déclaré à la BBC le maire adjoint de la ville, Sergueï Orlov. Le bilan est impossible à vérifier de manière indépendante. L'ambassadeur russe à Genève (Suisse), Guennadi Guatilov, a affirmé qu'il y avait eu "2.870 victimes côté ukrainien, 498 côté russe", citant des chiffres du ministère russe de la Défense.

Les femmes sont en première ligne

Depuis le début de l'offensive russe, de nombreux ukrainiens se portent volontaire. Ils s'engagent aux côté des secouristes ou des militaires ukrainiens. Parmi eux, des femmes, déterminées à défendre leur pays, arme à la main. (Lisez notre article complet)

Le Kremlin défend sa loi restrictive face à une "guerre de l'information"

Le Kremlin a défendu samedi la "fermeté" nécessaire de sa loi réprimant "les informations mensongères" sur l'armée russe pour faire face à une "guerre de l'information" menée selon lui contre la Russie en lien avec le conflit en Ukraine. "Dans le contexte de la guerre de l'information, il fallait adopter une loi dont la fermeté était adaptée, ce qui a été fait", a dit le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, au lendemain de l'entrée en vigueur de ce texte sanctionnant de lourdes peines la diffusion de toute information jugée mensongère sur l'armée russe. Les peines encourues, allant d'amendes jusqu'à 15 ans de prison, seront appliquées contre ceux qui diffusent des "informations mensongères" sur les forces armées russes. Des médias russes et étrangers ont annoncé dans la foulée suspendre leurs activités en Russie.

Le président ukrainien dénonce une décision de l'Otan

Hier, l'Otan a décidé de ne pas instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Une façon pour l'alliance atlantique de ne pas entrer en guerre directement avec la Russie. Une décision vivement dénoncée par le président ukrainien.

13h36 - La compagnie russe Aeroflot suspend ses vols internationaux à partir du 8 mars

Cette décision, qui entrera en vigueur à minuit (lundi 22H00 heure belge), est due aux nouvelles "circonstances qui entravent l'opération des vols", a déclaré dans un communiqué la compagnie, ajoutant que les liaisons intérieures et avec le Bélarus seraient maintenues.



13h26 - Les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF suspendent leur couverture depuis la Russie

Les chaînes de télévision publique allemandes ARD et ZDF ont annoncé samedi la suspension temporaire de leur couverture depuis Moscou, le temps d'"examiner les conséquences" de la récente loi russe menaçant de sanctions pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée".

13h17 - l'espagnol Inditex (Zara) suspend ses activités en Russie

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de Zara, leader mondial de l'habillement, a annoncé samedi "suspendre temporairement son activité dans les 502 magasins" en Russie ainsi que sur les sites d'achat du groupe en ligne dans le pays.



11h52 - l'évacuation de Marioupol "reportée" pour non-respect du cessez-le-feu

11h21 - La Pologne a déjà accueilli près de 800.000 réfugiés ukrainiens

11h15 - Frappe russe contre la tour de télévision de Kiev: RSF saisit la CPI



L'association Reporters sans frontières (RSF) a annoncé samedi saisir la Cour pénale internationale (CPI) après la frappe mardi d'un missile russe contre la tour de télévision de Kiev, dénonçant "un crime de guerre".

07h39 - Cessez-le-feu russe pour permettre l'évacuation des civils de Marioupol

07h29 - Le port stratégique de Marioupol "sous blocus" par les forces russes

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville.

05h36 - Samsung Electronics suspend ses expéditions vers la Russie

04h28 - Le roi Philippe et sa famille annulent leurs vacances au ski



Le roi Philippe n'est pas parti en vacances au ski avec la famille royale à cause de la guerre en Ukraine, écrivent samedi Het Nieuwsblad, De Standaard et Het Belang van Limburg, avec confirmation du Palais. En tant que commandant en chef de l'armée, le Roi souhaite rester informé de l'état de la situation.



00h09 - La Russie bloque Facebook et punit de prison les "mensonges" sur l'armée

La Russie a bloqué vendredi Facebook, restreint l'accès à Twitter et procédé à un sévère tour de vis contre les médias, introduisant de lourdes peines de prison pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée", en pleine invasion de l'Ukraine.

21h45 - Militaires américains et russes ont un nouveau canal de communication



La ligne est ouverte: face à l'escalade du conflit en Ukraine, militaires américains et russes ont établi entre eux un nouveau canal téléphonique, censé être utilisé en cas d'urgence, a annoncé vendredi le Pentagone. Cette ligne, mise en place "il y a quelques jours", relie directement le commandement américain en Europe au ministère russe de la Défense, a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

21h40 - Le régulateur russe "restreint l'accès" à Twitter après avoir bloqué Facebook

Le régulateur russe de l'internet, Roskomnadzor, a commencé vendredi à "restreindre l'accès" à Twitter après avoir bloqué peu auparavant Facebook, ont annoncé les agences de presse russes. Selon Interfax et Ria Novosti, cette décision est basée sur une demande du Parquet russe datant du 24 février, le jour du début de l'invasion russe de l'Ukraine.



20h10 - Poutine signe la loi punissant de prison les "informations mensongères" sur l'armée

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi une loi introduisant de lourdes peines de prison pour toute personne publiant des "informations mensongères" sur l'armée, en pleine invasion de l'Ukraine par Moscou. Ce texte, adopté peu auparavant par les députés, prévoit également des peines pour les "appels à imposer des sanctions à la Russie", qui est confrontée à de dures mesures de rétorsion occidentales.



19h05 - Le régulateur russe ordonne le blocage de Facebook dans le pays

Le régulateur russe de l'internet, Roskomnadzor, a ordonné vendredi le blocage de Facebook dans le pays, accusant le réseau social de "discriminer" des médias russes. "La décision a été prise de bloquer l'accès à Facebook" dès vendredi, a annoncé Roskomnadzor sur Telegram. Les journalistes de l'AFP en Russie ont pu constater que le réseau social ne fonctionnait plus sans VPN.



18h30 - Accusée d'avoir attaqué un site nucléaire ukrainien, la Russie dénonce à l'ONU "un mensonge" (ambassadeur)

La Russie n'a pas attaqué le site nucléaire ukrainien de Zaporojie, une accusation qui est un "mensonge", a affirmé vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, en accusant l'Ukraine d'avoir provoqué un incendie dans cette installation. L'accusation selon laquelle la Russie est responsable "fait partie d'une campagne de mensonges" à l'encontre de Moscou, a-t-il asséné. L'Ukraine et les Occidentaux ont accusé la Russie d'être à l'origine de l'attaque. Le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov a accusé des "groupes de saboteurs ukrainiens avec la participation de mercenaires" d'avoir déclenché l'incendie dans la centrale.

17h50 - Les Etats-Unis ont déjà livré la majorité des armes promises il y a six jours à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont déjà livré plus des deux tiers des armes promises fin février à l'Ukraine, qui en fait un usage "efficace" pour ralentir l'avancée des forces russes, a déclaré vendredi une responsable du Pentagone. Washington a débloqué à l'automne 60 millions de dollars d'assistance militaire à l'Ukraine, puis 200 millions de plus en décembre, pour des armes et munitions qui ont pour l'essentiel été toutes remises aux forces ukrainiennes, a dit cette responsable à des journalistes.



17h35 - La BBC retire ses journalistes de Russie



La BBC a annoncé vendredi retirer tous ses journalistes de Russie pour assurer leur "sécurité", après l'adoption d'une loi prévoyant des peines de prison en cas de diffusion d'"informations mensongères sur l'armée" et le blocage de son site russophone, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine.



17h05 - Le dialogue n'est possible que si "toutes les exigences russes" sont acceptées (Poutine)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi dans un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz que le dialogue en faveur de la paix avec l'Ukraine n'était possible que si "toutes les exigences russes" étaient acceptées. "La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu'avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine. Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites", a indiqué le Kremlin dans un compte rendu de cet appel, qui a eu lieu "à l'initiative de l'Allemagne".

17h05 - MSF : plusieurs tonnes de médicaments et de kits d'urgence en partance pour l'Ukraine

17h00 - Poutine qualifie de "grossière fabrication" les accusations de bombardements urbains russes

16h50 - L'opposant Navalny appelle les Russes à une manifestation contre la guerre le 6 mars



Le principal opposant russe Alexeï Navalny a appelé les Russes, depuis la prison où il est incarcéré, à une manifestation dans son pays et à travers le monde le 6 mars contre l'invasion russe de l'Ukraine. "Montrez au monde que les Russes ne veulent pas la guerre. Sortez sur les places de Berlin, New York, Amsterdam, Melbourne, où que ce soit. Nous sommes responsables de l'avenir de la Russie", a-t-il lancé.

16h15 - Le bilan des bombardements à Tcherniguiv passe à 47 morts

47 personnes sont mortes dans les bombardements russes jeudi sur la ville ukrainienne de Tcherniguiv, dans le nord du pays, ont indiqué vendredi les autorités régionales. "Selon les informations détaillées d'institutions médicales, hier, le 3 mars, un bombardement de l'aviation russe sur le territoire de Tcherniguiv a tué 47 personnes: 38 hommes et 9 femmes. 18 personnes ont été secourues", ont indiqué sur Facebook les autorités du lieu. Un précédent bilan donné jeudi par les services des secours faisait état de 33 tués. L'Ukraine accuse accuse l'armée russe d'avoir visé une zone résidentielle jeudi à Tcherniguiv, sur la route de Kiev.



15h50 - Le gaz naturel européen dépasse 200 euros le mégawattheure, une première



15h30 - Microsoft annonce la suspension de ses nouvelles ventes de produits et services en Russie

Le géant américain de l'informatique Microsoft a annoncé vendredi suspendre toute nouvelle vente de ses produits et services en Russie, rejoignant la longue liste des entreprises se désengageant au moins temporairement du pays après l'invasion russe de l'Ukraine.

15h25 - L'Ukraine table sur un nouveau round de négociations avec Moscou ce week-end

L'Ukraine table sur un troisième round des négociations avec la Russie ce week-end, a déclaré vendredi l'un des négociateurs ukrainiens, Mykhaïlo Podoliak, conseiller du chef de l'administration présidentielle. "La troisième étape peut avoir lieu demain ou après-demain, nous sommes en contact permanent", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, précisant que les Ukrainiens n'attendaient que l'accord des Russes pour retourner à la table des négociations.

15h10 - Le point sur la centrale nucléaire sous contrôle russe

Tôt ce matin, les troupes russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Avec ses six réacteurs, elle est la plus grande d'Europe et est située dans le centre de l'Ukraine. Notre journaliste fait le point sur la situation.

"Pour l’instant, la sécurité nucléaire sur le site de Zaporijjia est garantie, les niveaux de radiation ne se sont pas élevés après l'attaque russe. Des six blocs, le 1er est débranché, 4 sont en phase de refroidissement, 1 autre est opérationnel", décrit-elle. (lire l'article)

15h05 - Le guide Michelin, bible des gastronomes, suspend ses activités en Russie



Le guide Michelin, bible gastronomique mondiale, a annoncé vendredi qu'il suspendait ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine, un an après y avoir consacré une gastronomie inspirée des cuisines de l'ex-empire soviétique. La décision du retrait a une valeur symbolique: la remise en octobre dernier, pour la première fois, des étoiles à neuf restaurants de Moscou était un sacre international de la gastronomie russe, longtemps dédaignée par les palais raffinés.



14h35 - Le chef de la diplomatie ukrainienne accuse des soldats russes de viols

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a accusé vendredi des soldats russes de "violer des femmes dans les villes ukrainiennes occupées", demandant la création d'un tribunal pénal spécial pour juger le "crime d'agression" commis par Vladimir Poutine.

14h15 - Des armes à sous-munitions utilisées par les Russes à Kharkiv, selon HRW

L'armée russe a utilisé à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des armes à sous-munitions, qui sont indistinctement létales à l'égard des populations civiles, et dont l'emploi pourrait constituer un crime de guerre, affirme vendredi l'organisation Human Rights Watch (HRW).



14h10 - L'Otan rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine

Les membres de l'Otan ont rejeté vendredi la demande de Kiev de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. "La question a été évoquée et les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'Otan opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'Otan au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe", a expliqué Jens Stoltenberg au terme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles.



14h08 - Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence vendredi ce vendredi à 17h30

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence vendredi à 11H30 (17H30 en Belgique). Cette session, demandée également par les Etats-Unis, la France, la Norvège, l'Irlande et l'Albanie, a été convoquée sur demande du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le but: étudier les conséquences des bombardements russes dans la nuit sur la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, selon des diplomates.



13h11 - Le Kremlin appelle les Russes à "s'unir autour" de Poutine

Le Kremlin a estimé vendredi que l'heure était à l'union autour du président Vladimir Poutine. "Ce n'est pas le moment de se diviser, c'est le moment de s'unir. Et s'unir autour de notre président", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un briefing à la presse, interrogé sur des appels de personnalités de la culture opposées à la guerre.



12h38 - Vers de nouvelles sanctions contre Moscou

L'Otan envisage de nouvelles sanctions contre Moscou pour mettre fin à la guerre mais les alliés refusent d'être impliqués directement dans la guerre. "L'Otan ne veut pas être engagée dans le conflit", a réaffirmé son secrétaire général, Jens Stoltenberg, au début d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance convoquée au 9e jour de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

L'Union européenne va également discuter vendredi de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou qui concerneraient ses achats de gaz et de pétrole et permettent de financer l'effort de guerre de la Russie, a annoncé le chef de la diplomatie européenne.

12h21 - Plus d'1,2 million d'Ukrainiens ont déjà fui le pays

Plus d'1,2 million d'Ukrainiens ont déjà quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon la mise à jour du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés vendredi midi. Environ 650.000 personnes ont rejoint la Pologne, soit plus de la moitié des réfugiés. Un peu moins de 150.000 autres ont trouvé refuge en Hongrie et la Moldavie (103.254 personnes), la Slovaquie (90.329) et la Roumanie (57.192) en ont également accueillies plusieurs dizaines de milliers. Environ 110.000 Ukrainiens se sont rendus dans d'autres pays de l'Union européenne.









08h00 - Nos envoyés spéciaux en Ukraine décrivent la situation

"Ce matin, à la frontière, il y a toujours des réfugiés ukrainiens qui sont en train de passer côté roumain. Les files augmentent parce que la situation au niveau du temps s'est améliorée. Dans l'autre sens, il y a aussi des camions qui arrivent en Ukraine. Ils sont remplis d'essence pour pouvoir alimenter les différentes stations parce que le problème ici en Ukraine c'est la pénurie de carburant", explique notre journaliste Sébastien Rosenfeld ce matin à 8h.