Informatique, meubles, vêtements: les citoyens russes s'inquiètent du départ de géants du commerce (vidéo)

Les citoyens russes vont devoir trouver des alternatives. De nombreuses multinationales ont annoncé, ces derniers jours, leur intention de quitter le marché russe en raison de la guerre en Ukraine. Cela concerne tous les secteurs, allant de l'informatique à la téléphonie en passant par l'ameublement et les vêtements.

Ikea, par exemple, a vu ses clients russes accourir ces derniers jours, alors que son départ est acté. "Nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus rien", témoigne même un habitant. "J'ai mon propre bureau de manucure, j'ai besoin de tables et de plans de travail. C'est incontournable. Mon cœur est déchiré par le chagrin", raconte une autre. 17 magasins seront fermés en Russie et Biélorussie, 3 sites de production, aussi, ce qui concernera pas moins de 15.000 collaborateurs.

Mais d'autres suivent le mouvement. Microsoft, Samsung, Apple, Coca-Cola ou encore Ford et Renault ont décidé de suspendre leurs activités dans le pays le temps de la guerre. Samsung, par exemple, représente 30% du marché de la téléphonie en Russie. "C'est très mauvais pour nous. Comment acheter un téléphone en cas d'urgence ? Ce sera un problème très rapidement", s'inquiète une autre habitante russe.

Ces départs sont aussi la conséquence des sanctions économiques occidentales, qui sont une réponse à l'invasion russe en Ukraine, débutée le 24 février.