Herstal: l'homme retranché dans un immeuble s'est rendu

L'homme qui s'était retranché à l'étage d'un immeuble à Herstal samedi après-midi, a été intercepté peu avant 19h00, a indiqué la zone de police de Herstal.

L'homme s'était enfermé dans son appartement pendant plusieurs heures, possiblement après une rupture sentimentale. "Il a adopté une attitude menaçante en exhibant un couteau à la fenêtre et en affirmant être en possession d'un cocktail Molotov", a précisé Damien Leboutte, procureur de division du parquet de Liège. L'individu, né en 1993, a menacé de mettre le feu au bâtiment. Les unités spéciales de la police fédérale et le PAB de Liège se sont rendus sur place afin de négocier. Peu avant 19h00, le forcené a quitté son appartement par le balcon arrière et a pu être intercepté. Privé de liberté et connu de la justice, il sera auditionné par les services de police avant d'être probablement déféré dimanche au parquet de Liège.