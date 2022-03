Météo - Un ciel partagé entre soleil et passages nuageux dimanche

(Belga) Le ciel sera changeant dimanche avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux pouvant être parfois plus nombreux l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Le temps restera généralement sec. Il fera un peu plus froid que les jours précédents, avec des maxima de 2 à 5 degrés en Ardenne, et de 5 à 7 degrés ailleurs. Le vent de nord-est deviendra modéré, à la côte parfois assez fort avec des rafales de 50 km/h. Il renforcera la sensation de froid.

La nuit prochaine, le ciel sera d'abord partiellement nuageux. Il se dégagera ensuite progressivement en cours de nuit. Le refroidissement nocturne sera marqué et il gèlera dans la plupart des régions avec des minima de -6 à -8 degrés en Ardenne, de -3 à -5 degrés dans le centre du pays, et de 0 à -3 sur l'ouest. (Belga)