Prévisions météo: ce beau temps va-t-il durer?

Aujourd'hui, le ciel sera changeant avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux pouvant être parfois plus nombreux l'après-midi. Le temps restera généralement sec. Il fera un peu plus froid que les jours précédents, avec des maxima de 2 à 5 degrés en Ardenne, et de 5 à 7 degrés ailleurs. Le vent de nord-est deviendra modéré, à la côte parfois assez fort avec des rafales de 50 km/h. Il renforcera la sensation de froid.

La nuit prochaine, le ciel sera d'abord partiellement nuageux. Il se dégagera ensuite progressivement en cours de nuit. Le refroidissement nocturne sera marqué et il gèlera dans la plupart des régions avec des minima de -6 à -8 degrés en Ardenne, de -3 à -5 degrés dans le centre du pays, et de 0 à -3 sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré de secteur nord-est, faiblissant ensuite en s'orientant entre l'est et le nord-est.

La journée de lundi débutera avec des gelées et quelques champs nuageux localisés. Ensuite, le temps deviendra ensoleillé partout avec des maxima de 2 ou 3 degrés sur le relief de l'Ardenne à 6 degrés sur le nord du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

La journée de mardi sera également marquée par un temps ensoleillé avec, le matin, des températures négatives sur l'ensemble du territoire. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de sud-est.

Mercredi, le temps restera ensoleillé avec, le matin, des températures encore négatives partout. Durant la journée, il fera un peu plus doux avec des maxima de 6 degrés en Ardenne à 11 degrés dans le centre du pays (ce qui est proche des normales de saison). Le vent sera faible à généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

Jeudi sera la dernière journée ensoleillée de la période avec probablement déjà quelques nuages d'altitude sur l'extrême ouest. Il gèlera encore sur la plupart des régions le matin mais, l'après-midi, les températures atteindront des valeurs comprises entre 6 et 10 degrés en Haute Belgique, et entre 10 et 12 degrés ailleurs, sous un vent de sud-est bien présent.