La Moldavie demande aux États-Unis plus d'aide pour les réfugiés ukrainiens

(Belga) La Première ministre de Moldavie Natalia Gavrilita a appelé dimanche les États-Unis à fournir davantage d'assistance humanitaire pour aider son pays à accueillir les réfugiés fuyant l'Ukraine, actuellement au nombre de 120.000 personnes.

C'est beaucoup pour ce petit pays de 2,6 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, a-t-elle fait valoir auprès du Secrétaire d'État américain Antony Blinken, en visite dans le pays. "Au dernier décompte, plus de 230.000 personnes venant d'Ukraine ont passé la frontière depuis le début de la guerre, et 120.000, dont près de 100.000 Ukrainiens, sont restés en Moldavie. Pour un petit pays comme nous, proportionnellement, c'est un nombre très grand", lui a-t-elle déclaré. "Tout le monde participe pour les accueillir, les abriter, leur donner à manger ou leur porter assistance. Mais il nous faut de l'aide pour faire face à un tel afflux, et nous en avons besoin très vite", a-t-elle ajouté. M. Blinken, dont Chisinau était la troisième étape d'un voyage en Europe pour consolider le soutien des différents pays contre la Russie, lui a assuré que son pays pouvait "compter sur notre soutien total". "Nous admirons la générosité, l'hospitalité et la bonne volonté dont les gens font preuve envers ces personnes en détresse. Et nous voulons faire tout notre possible pour vous aider à supporter ce fardeau", a-t-il ajouté. En Pologne samedi, M. Blinken avait annoncé que la Maison Blanche avait demandé au Congrès de voter une aide humanitaire de 2,75 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) pour apporter un soutien aux gens fuyant l'Ukraine et aux pays qui les acceptent. Environ 827.600 personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Pologne depuis le 24 février. Les autres voisins occidentaux de l'Ukraine, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie, ont également accueilli de très nombreux réfugiés. (Belga)