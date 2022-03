Figure de la résistance, qui est Olena Zelenska, la femme du président ukrainien?

Depuis le début du conflit, la femme du président est présentée en Ukraine comme une figure de la résistance. Sur les réseaux sociaux, Olena Zelenska demande à ses homologues étrangères de soutenir le peuple ukrainien.

Elle est devenue la figure de la résistance au féminin. Olena Zelenska a 44 ans. Elle est aussi la cible numéro 2 des Russes avec ses enfants Oleksandra, 17 ans, et Kyrylo, 9 ans. "D’après les informations que nous avons, l’ennemi m’a désigné comme cible numéro. Ma famille est la cible numéro 2", déclarait Volodymyr Zelensky, président ukrainien, le 24 février dernier.

Comme son mari, elle a décidé de rester à Kiev, mais dans un autre abri. Depuis ce lieu tenu secret, la première dame d’Ukraine mène la résistance via les réseaux sociaux, suivie par plus de 2 millions de personnes. Sur son compte Instagram, Olena Zelenska évoque "son admiration pour les incroyables compatriotes. Celles qui se battent, celles qui soignent, celles qui nourrissent, celles qui emmènent chaque jour les enfants à l’abri et celles qui accouchent sous les bombes".

Olena Zelenska a toujours fui la lumière. Étudiante en architecture et déjà fiancée, elle lâche tout pour Vlodomyr Zelensky rencontré à l’université. Olena devient scénariste pour la boîte de production de son époux. Sa vie bascule le jour où son acteur de mari lui annonce qu’il se lance en politique, comme elle l’avait raconté dans une interview il y a 3 ans. "Mais tu es devenu fou ? Lui ai-je dit. J'étais totalement contre. Je le lui ai dit très agressivement. J'ai vu toutes les difficultés à venir."

Son plus fidèle soutien

Depuis l’élection, Olena Zelenska est depuis devenue le plus fidèle soutien de son mari, écrivant notamment ses discours. Ils se verraient brièvement tous les 3 jours depuis le début de la guerre. Le combat, elle le continue de son côté, notamment en appelant les autres premières dames à se mobiliser. Les premières dames lituanienne, lettonne et turque, d’habitude très discrète, ont pris la parole pour soutenir les Ukrainiens.

Olena Zelenska veut garder espoir. "Le soleil est déjà visible à travers la fumée des bombardements, écrivait-elle dans un de ses derniers posts. Tout sera victoire. Tout sera Ukraine."

