Erdogan appelle Poutine, réclame un "cessez-le-feu général urgent"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu dimanche au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine auquel il a réclamé un "cessez-le-feu général urgent" en Ukraine, selon un communiqué de la présidence turque.

Les deux chefs d'État se sont entretenus à quelques jours du Forum diplomatique d'Antalya, prévu du 11 au 13 mars dans le sud de la Turquie, auquel le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit participer. La Turquie espère aussi accueillir le ministre ukrainien des Affaires étrangères pour favoriser une rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays. "Un cessez-le-feu urgent et général permettra de rechercher une solution politique et de répondre aux inquiétudes humanitaires", a affirmé le chef de l'Etat turc. Il a également réclamé l'ouverture "urgente" de couloirs humanitaires en Ukraine. "Ouvrons ensemble de la voie de la paix", a M. Erdogan à son homologue russe, selon la présidence turque. Ankara est "prêt à apporter sa contribution sous toutes les formes à la résolution pacifique de la question" a-t-il ajouté. Selon les médias officiels turcs, l'entretien téléphonique entre les deux présidents a duré une heure. Membre de l'Otan et alliée de l'Ukraine, la Turquie tente de maintenir ses relations avec la Russie dont elle dépend pour nombre de ses importations. M. Erdogan a plusieurs fois proposé d'accueillir des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Casuvoglu avait exprimé vendredi l'espoir de réunir ses homologues russe et ukrainien, à Antalya en fin de semaine. "Nous pensons que ces rencontres auront un impact positif. En particulier, une réunion au niveau des dirigeants pourrait empêcher que la guerre provoque une plus grande destruction", avait affirmé samedi un porte-parole de la présidence turque.