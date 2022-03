En pleine guerre en Ukraine, Iryna et Bohdan se sont mariés: "Nous espérons un avenir meilleur"

Certains couples ukrainiens ont décidé de se marier malgré tout, dans ce contexte extrêmement difficile. Des cérémonies dans des zones de guerre qui sont un signe d'espoir au milieu des combats.

Pas de costume ni de robe, mais des habits militaires et leur casque sur la tête, le couple que vous pouvez voir dans notre reportage fait partie du même bataillon. Après s'être mariés civilement, ils se sont enfin unis pour le meilleur et pour le pire. Un mariage presque comme les autres, sous le ciel assombri de Kiev, à deux pas d'un check point. Protégé d'un gilet par balles, le maire de la ville les félicite. Un parenthèse enchantée dans un pays ensanglanté.

Iryna et Bohdan ont choisi de se marier à l'église. "Nous n'avons pas annulé notre mariage parce que nous espérons un avenir meilleur pour reconstruire notre pays et y vivre heureux avec tout le monde, confie Bohdan. À présent, nous sommes remplis d'espoir." Un espoir qui fait vivre dans un pays où les lunes de miel sont interdites aux jeunes mariés. "Nous allons rester ici, nous aiderons de toutes les manières possibles et, espérons-le, le mois prochain, nous organiserons quelque chose de beau pour nous."

Partout en Ukraine, les mariages continuent d'être célébrés. Ils ne changent pas le cours de la guerre mais démontrent qu'au-delà de l'histoire, l'amour triomphera toujours.

