Prévisions météo: le printemps va pointer le bout de son nez à la fin de la semaine

Voici les prévisions météorologiques de l'IRM (Institut Royal Météorologique). Aujourd'hui et demain, un anticyclone se déplacera de la Mer du Nord vers l'Allemagne, la Pologne et le sud de la Scandinavie. Le long de son flanc sud, des courants continentaux secs et froids, circuleront vers nos régions.

Ce matin, quelques champs nuageux pourront être présents localement puis en journée, le ciel deviendra serein. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Haute Ardenne à 5 ou 6 voire localement 7 degrés dans le centre. Le vent faible à modéré de secteur est à nord-est deviendra modéré de secteur est.

En soirée de lundi et la nuit suivante, le ciel restera peu nuageux à serein. A nouveau du gel généralisé avec des minima qui seront compris entre -4 degrés par endroits en haute Ardenne à -1 degré à la côte. Vent généralement modéré de secteur est virant au sud-est en cours de nuit. Principalement sur le relief, il deviendra parfois modéré à assez fort.

Les températures montent...

Mardi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des maxima de 5 à 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 8 à 10 degrés ailleurs. Les nuits resteront toutefois froides avec des gelées répandues. Le vent sera modéré, et parfois assez fort sur les hauteurs de l'Ardenne, de secteur sud-est.

Ce mercredi, il fera ensoleillé avec parfois des champs de nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 à 14 degrés en plaine. Le vent sera faible ou parfois modéré de secteur sud.

Jeudi, des champs nuageux dériveront sur notre territoire à partir de l'ouest. Localement, une goutte de pluie ne sera pas exclue, mais le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 9 et 15 degrés, sous un vent généralement modéré de sud à sud-est.

16 degrés attendus vendredi

Vendredi, les champs nuageux deviendront plus nombreux. Principalement sur l'ouest du pays, des pluies deviendront possibles en fin de journée. Les maxima seront compris entre 11 ou 12 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou 16 degrés en plaine. Le vent restera souvent modéré de secteur sud à sud-est.

Samedi, il ferait très nuageux avec de la pluie. Les maxima seront proches de 13 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud.

Dimanche, il fera d'abord nuageux avec dans certaines régions encore quelques pluies. Puis, le temps deviendra sec avec une alternance de champs nuageux et de périodes ensoleillées. Maxima de 12 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud, revenant au sud-est.