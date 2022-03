Perte de mémoire, fatigue, difficultés à se concentrer: ces nombreux symptômes doivent vous alerter

La vitamine B12 est peu connue, mais elle est essentielle pour le bon fonctionnement du corps. Vous avez éprouvé une perte de mémoire, une fatigue soudaine, des difficultés de concentration? Vous avez peut-être une carence en vitamines B12.

La vitamine B12 permet le renouvellement cellulaire. Alexis Lemaire est diététicien au Grand Hôpital de Charleroi: "L'ensemble des cellules de notre corps que ce soit pour le système cérébral ou bien les os par exemple".

Notre corps n'en produit pas naturellement. L'organisme l'absorbe dans certains aliments. Cette vitamine est présente dans certains produits d'origine animale: huîtres, poissons, oeufs ou encore les produits laitiers. "En chiffres, cela représente 12 microgrammes par jour et cela représente pour une personne qui serait végétarienne deux verres de lait et un morceau de fromage par jour, ou par exemple, un oeuf...", détaille le diététicien.

Celles et ceux qui ont développé une pathologie à l'estomac ont aussi plus de difficultés à l'assimiler. "Plus spécifiquement, les personnes qui ont subi une chirurgie gastrique. L'apport doit être complémenté par un complexe en vitamines B".

Ces compléments sont disponibles en pharmacie et parapharmacie.