Ces futurs pompiers entrent dans un conteneur où règnent chaleur extrême et épaisse fumée noire: "Indescriptible pour ceux qui ne le vivent pas" (vidéo)

Protégés des pieds à la tête et munis de respirateurs, ils pénètrent dans un container sombre et enflammé. Après 2 ans de formation, ces futurs pompiers peuvent passer la fameuse épreuve du feu. Sous une chaleur extrême, les cadets doivent identifier les phénomènes thermiques en cours afin d’assurer la sécurité de tous et toutes.

"C'est impressionnant, et je dirais même que c'est indescriptible pour ceux qui ne le vivent pas, témoigne Ethan, cadet du feu. C'est intense en chaleur et en émotion, on voit vraiment les flammes qui se rapprochent de nous".

La formation en province de Luxembourg dure 2 ans et s’adresse aux jeunes de 16 et 17 ans qui rêvent de devenir pompiers. "On a 120 cadets en formation, ce qui représente un potentiel de recrutement véritable pour la province de Luxembourg. A titre d’exemple, on a recruté 21 ex-cadets qui venaient de terminer leur formation cette année", explique le lieutenant Grégory Dautin, directeur coordinateur de l’institut provincial de formation et responsable de la formation pour la zone de secours Luxembourg

Ces jeunes termineront leurs 2 années de formation cadets du feu dans quelques semaines. Ils qui constituent une source importante de recrutement de pompiers volontaires pour les casernes de la province de Luxembourg.