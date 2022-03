La maîtresse de Vladimir Poutine, Alina Kabaeva, est-elle cachée en Suisse avec leurs 4 enfants?

Selon le site Page 6, la maîtresse de Vladimir Poutine serait en ce moment cachée avec leurs quatre jeunes enfants dans un chalet privé en Suisse. Alina Kabaeva, 38 ans, ancienne gymnaste médaillée d’or aux Jeux Olympiques d’Athènes et surnommée à l’époque femme "la plus souple", serait en couple avec le dirigeant russe de 69 ans depuis 15 ans.

Le couple, très discret sur sa vie privé, aurait quatre enfants. Alina aurait accouché de jumelles en février 2015 à Lugano, en Suisse. Selon le magazine, elle aurait également eu des garçons par la suite. Des jumeaux nés à Moscou en mai 2019. Tous sont en possession de passeports suisses. "Alors que son compagnon mène un assaut contre l'Ukraine, attaquant des citoyens innocents et provoquant une crise des réfugiés, sa famille est enfermée dans un chalet très privé et très sécurisé quelque part en Suisse'', a déclaré une source à Page Six.

Après sa carrière de gymnaste, Alina a fait de la politique dans le parti Russie unie de Vladimir Poutine, et a ensuite été parachutée à la tête d'un grand groupe de média russe où elle gagne 8,5 millions d'euros par an. L'année dernière, elle a été photographiée portant une alliance, mais aucun document administratif ne fait état d'une union officielle avec le président russe.

La compagne de Poutine serait également propriétaire de plusieurs autres résidences dont une en Espagne à Marbella et en Russie à Sotchi.