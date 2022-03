invasion de l'Ukraine - Un bus de 80 réfugiés ukrainiens arrive à Maaseik

(Belga) Un bus transportant quelque 80 Ukrainiens arrivera vers 3h00 durant la nuit de lundi à mardi à Maaseik (Limbourg). Les dizaines de personnes fuyant la guerre seront emmenés vers des refuges situés dans le Limbourg ainsi qu'aux Pays-Bas. Il s'agit d'une initiative citoyenne.

La démarche humanitaire, belgo-néerlandaise, a été initiée par trois amis, Jurgen, Peer et Pelt. Une compagnie de bus néerlandaise s'est rendue à la frontière polono-ukrainienne pour y récupérer les réfugiés. Le bus reviendra à Maaseik avec des femmes, des enfants, des personnes âgées et même des animaux domestiques à son bord. "J'ai entendu des deux infirmières dans le bus qu'il y avait des conditions épouvantables là-bas, à la frontière. Il s'agit vraiment d'un chaos organisé", a témoigné Jurgen, ému par le récit des infirmières qui se trouvaient sur place. Les autorités locales ont prêté main forte à l'opération. Le maire de Kinrooi a notamment fourni une camionnette pour transporter certains des réfugiés à Kessenich, une autre ville du Limbourg prête à les recevoir. "Il y a quelques jours, l'initiative d'accueil collectif en était encore à ses balbutiements et maintenant, on parle de renouveler l'opération. J'ai déjà contacté quelques compagnies de bus qui ont trouvé des chauffeurs prêts à assurer ces trajets. J'espère que cela stimulera la solidarité", a conclu Jurgen. (Belga)