Guerre en Ukraine: au moins 21 personnes tuées dans un bombardement à Soumy selon les secours

Au moins 21 personnes ont été tués lundi dans des frappes aériennes russes contre Soumy, à 350 km au nord-est de Kiev, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités ukrainiennes. "Les corps de 21 personnes dont deux enfants ont été découverts" sur le site accidenté, a indiqué le parquet régional sur Facebook. Le précédent bilan publié par les services de secours faisait état de neuf morts.

Soumy, proche de la frontière russe, est le théâtre de violents combats depuis plusieurs jours. Selon la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, le ministère russe de la Défense s'est engagé dans une lettre à la Croix-Rouge à respecter un couloir humanitaire pour évacuer les civils mardi, avec un cessez-le feu de 09H00 à 21H00 locales (07H00 à 19H00 GMT) et un premier convoi d'évacuation à partir de 10H00 (08H00 GMT).

Mais cette responsable a immédiatement dénoncé un non-respect de cet engagement. "Nous avons des informations selon lesquelles le côté russe prévoit de perturber ce corridor, et qu'il y a des manipulations pour obliger les gens à prendre un autre itinéraire, qui n'est pas coordonné (avec les Ukrainiens) et est dangereux", a-t-elle affirmé.



Elle a également fait état de demandes de couloirs humanitaires pour évacuer les civils depuis d'autres villes dont Kiev, Kharkiv, Marioupol et Volnovakha, et appelé la Russie à se "coordonner urgemment avec les Ukrainiens" pour assurer un cessez-le-feu sur ces zones.

