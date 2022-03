Des yourtes installées pour abriter les migrants en transit à Aubange: "Dormir dans la boue, ce n’est pas très humain"

La commune d’Aubange a monté et installé ces derniers jours deux yourtes à l’entrée du bois proche du poste frontière. Un bois occupé depuis 2 ans par des migrants de passage, qui tentent de rejoindre un autre pays en embarquant dans des camions.

Le bois d’Aubange est situé à quelques pas des frontières avec la France et le Grand-Duché de Luxembourg. Des migrants aidés par un collectif local vivaient jusqu’ici dans le bois, dans un logement de fortune, constitué de tentes et sans commodités.

"Dormir dans la boue, dans des infrastructures comme on avait, ce n’est pas très humain", commente Géraldine du collectif citoyen qui vient en aide à ces personnes migrantes.

Pour les abriter, deux yourtes viennent donc d’être installées en quelques jours. La plus grande (la ronde) est isolée et chauffée et propose des lits pour une quinzaine de personnes. L’autre volume fait office de salle à manger. Un bâtiment proche abrite des sanitaires et une cuisine.

Le tout prend place sur une parcelle communale. Une opération blanche pour la commune d’Aubange qui a acheté à son compte ces installations avec les financements et dons reçus du collectif citoyen.

Ces yourtes constituent une solution durable pour ces migrants en transit. Elles permettent d’offrir des conditions de vie plus dignes. Avant, les migrants allumaient un feu en pleine forêt pour se chauffer, ce qui posait des problèmes de sécurité et leur présence avaient un impact sur la nature environnante. Une caméra a aussi été installée sur le site pour surveiller les installations.