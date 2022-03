Etats-Unis: il lance son fils de 3 ans dans le vide pour le sauver de son appartement en flammes (vidéo)

Hier aux États-Unis, un père a sauvé son enfant de 3 ans de leur immeuble en feu. Ils dormaient lorsque l’incendie a débuté et quand les pompiers sont venus évacuer les habitants, et ils se sont retrouvés prisonniers des flammes. Le père est finalement parvenu à attirer l’attention des secours par la fenêtre et a lancé son enfant dans le vide. Il a ensuite sauté à son tour et a été réceptionné sans mal. Ils ne souffrent que de légères blessures.

Un père a laissé tomber son fils de 3 ans par une fenêtre du deuxième étage dans les bras des premiers secours alors qu'un incendie faisait rage dans un complexe d'appartements du New Jersey lundi matin. Les flammes se sont déclarées juste après 8 heures, dans le bâtiment 1 des appartements South Ridge sur Northumberland Way dans le sud du Brunswick. Les premiers intervenants ont vu un homme passer la tête par la fenêtre d'un appartement au deuxième étage avec de la fumée qui s'en écoulait après avoir initialement pensé que les 25 appartements de l'immeuble étaient vides. "Le fait qu'il dormait et que nous avons frappé à ces portes", a déclaré le chef des pompiers Chris Perez. "Je veux dire, nous faisions beaucoup de bruit." L'homme a disparu alors que les agents lui criaient du sol de se dépêcher, puis il est réapparu avec le bambin. "Quand il est rentré, je ne savais pas pourquoi il y retournait, et cela nous inquiète quand quelque chose comme ça se produit", a déclaré le chef des pompiers. "Donc, heureusement, il est revenu assez rapidement avec l'enfant." L'homme a fait descendre son fils par la fenêtre, les pieds devant, et l'a laissé tomber vers le groupe composé d'officiers, du chef des pompiers et d'un ouvrier du bâtiment qui se trouvait à proximité. "C'est beaucoup, parce que vous essayez de vous mettre à sa place : il doit laisser tomber son enfant", a déclaré le sergent William Merkler. "Je ne peux même pas imaginer ce qui lui passait par la tête." Il s'est ensuite baissé par la fenêtre la tête la première et est tombé dans le groupe. Il est reparti hébété mais seulement légèrement blessé. Le feu a été maîtrisé vers 11 heures. Quatre personnes -le père, le fils, un pompier et un policier- ont toutes été soignées pour des blessures mineures. "C'est ce pour quoi nous nous sommes inscrits", a déclaré le patrouilleur de première classe Ryan Bartunek. "C'est la partie passionnante du travail. Vous voulez être en mesure d'aider les gens et de faire ce qu'il faut. Heureusement, nous avons aidé à sauver ces personnes." La Croix-Rouge était sur les lieux pour venir en aide à la cinquantaine d'habitants de 15 familles déplacées par l'incendie. La cause de celui-ci reste inconnue.