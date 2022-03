"C'est une véritable ruche": à Lviv, voici comment les Ukrainiens s'organisent pour répartir l'aide de guerre

C'est dans le palais des arts modernes de Lviv que s'organise la logistique d'aide aux réfugiés de guerre ukrainiens.

Notre envoyé spécial fait un tour des lieux en rapportant la manière dont les Ukrainiens se sont organisés afin de répartir l'aide de guerre. "Une pharmacie où sont répartis les médicaments avant d'être envoyé dans toute l'Ukraine. Un bureau pour les bénévoles civils, qui sont 200 par jour 24h/24 depuis le début des combats. Plus loin, des centres de tris de fortune qui répartissent du matériel pour bébé, de la nourriture pour adulte". "Dans la salle de concert, on trie les vêtements avant des les empiler avec des sacs de couchage et des tentes. C'est une véritable ruche", rapporte notre journaliste.