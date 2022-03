Le Rockerill reçoit un prix pour le développement de son studio son (photo)

Le Rockerill, lieu culturel carolo alternatif, est l'heureux lauréat du prix SAMBRIA 2021. L'association recevra une enveloppe de 11.000€ pour transformer l'actuel local de répétition en studio d'enregistrement professionnel. Au programme: isolation acoustique et thermique, achat de matériel, installation d'une cabine d'enregistrement... Le but est de mettre le studio à disposition des groupes du label Rockerill Records et de permettre aux artistes de la région d'enregistrer dans des conditions optimales, à Charleroi. Ce prix est l'initiative de Prométhéa, ASBL qui a pour mission le développement du mécénat d'entreprise dans le domaine culturel.

Photo: Xavier Preyat.