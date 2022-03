Invasion de l'Ukraine - L'ancien chancelier allemand Schröder visé par une plainte pour crimes contre l'humanité

(Belga) L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine, est visé en Allemagne par une plainte pour "crimes contre l'humanité", a indiqué mardi la justice.

Le parquet de Hanovre a confirmé à l'AFP avoir reçu et transmis cette plainte contre plusieurs personnes, dont M. Schröder, au parquet fédéral de Karlsruhe. Compétent pour ces sujets, celui-ci doit désormais décider d'ouvrir ou non une enquête qui pourra aboutir à l'inculpation de M. Schröder ou à un classement sans suite. L'ancien chancelier social-démocrate (1998-2005) est très critiqué ces dernières semaines en raison de ses liens avec le président russe, qui a décidé de l'invasion de l'Ukraine. Âgé de 77 ans, M. Schröder affiche de longue date sa proximité avec M. Poutine. Il est président du conseil de surveillance de Rosneft, premier groupe pétrolier russe, et du comité d'actionnaires de Nord Stream 2, gazoduc russo-allemand controversé. Il doit en principe entrer en juin au conseil de surveillance du géant russe Gazprom. L'actuel chancelier Olaf Scholz a enjoint la semaine dernière à M. Schröder, dont plusieurs collaborateurs ont déjà récemment quitté leurs fonctions, de démissionner de ces postes. "Je ne pense pas qu'il soit juste que Gerhard Schröder exerce ces fonctions et je pense aussi qu'il serait juste qu'il se retire", avait affirmé M. Scholz sur la chaîne publique ZDF. M. Schröder, contrairement à d'autres anciens dirigeants européens comme le Français François Fillon ou l'Italien Matteo Renzi, refuse à ce stade de quitter ses fonctions en Russie. Des voix se sont également élevées ces dernières semaines en Allemagne pour que soient supprimés les avantages dont il bénéficie en tant qu'ancien chancelier.