Les géants Coca-Cola et PepsiCo annoncent suspendre leurs opérations en Russie

(Belga) Le géant des boissons gazeuses Coca-Cola et son concurrent PepsiCo ont annoncé mardi suspendre leurs opérations en Russie, emboîtant ainsi le pas à plusieurs grands groupes américains à qui il était reproché de tarder à couper les ponts avec Moscou.

"Nous continuerons de surveiller et d'évaluer la situation à mesure que les circonstances évoluent", souligne Coca-Cola dans un communiqué, qui ne donne pas de détails sur ses activités exactes en Russie. De son côté, PepsiCo a annoncé la suspension des ventes de ses principales boissons Pepsi-Cola, 7Up et Mirinda, notamment. Plus tôt dans la journée, McDonald's et Starbucks avaient fait part de leur décision de fermer leurs filiales en Russie. (Belga)