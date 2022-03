DIRECT - Guerre en Ukraine: la Russie annonce une nouvelle trêve humanitaire, la situation à la centrale nucléaire de Tchernobyl se "détériore"

Des milliers de civils ont pu fuir la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont promis une nouvelle trêve mercredi, près de deux semaines après leur invasion dans ce pays, qui a déjà fait des centaines de morts et des millions de réfugiés.

5h42 - Des milliers de civils évacués à Soumy, nouvelle trêve ce mercredi

Des milliers de civils ont pu fuir la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont promis une nouvelle trêve mercredi, près de deux semaines après leur invasion dans ce pays, qui a déjà fait des centaines de morts et des millions de réfugiés. Plus de 5.000 personnes ont été évacuées à ce jour de la ville de Soumy, située à 350 km au nord-est de Kiev, a indiqué mercredi l'adjoint au chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Kyrylo Timochenko, cité par des médias ukrainiens.



3h32 - La situation à la centrale nucléaire de Tchernobyl se "détériore"

L'ancienne centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl a été de plus en plus coupée du reste du monde depuis qu'elle a été saisie par les unités russes, assure l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA).



L'agence affirme que 210 techniciens et employés locaux en charge de la sécurité ont travaillé sans cesse depuis deux semaines, car il n'y a pas eu de relève des équipes depuis la prise du contrôle russe. Les employés reçoivent de l'eau et de la nourriture mais leur situation se détériore. En outre, l'agence viennoise affirme ne plus être en contact avec ses équipements de surveillance, qui assurent que les tous les matériaux nucléaires restent en place à Tchernobyl.

3h23 - Washington redoute que Moscou s'empare de structures de "recherche biologique"

Les Etats-Unis ont dit mardi redouter que les forces russes puissent "prendre le contrôle" des structures de "recherche biologique" en Ukraine et s'emparer de matériaux sensibles.



"L'Ukraine dispose d'installation de recherche biologique, et nous sommes de fait à présent assez inquiets par la possibilité que les forces russes tentent d'en prendre le contrôle", a déclaré la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d'une audition parlementaire. "Donc nous travaillons avec les Ukrainiens sur les manières d'éviter que ces matériaux liés à la recherche puissent tomber aux mains des forces russes si elles devaient s'en approcher", a-t-elle ajouté.

1h49 - La Russie met en garde contre des conséquences d'un embargo à l'échelle mondiale

Moscou a dénoncé la décision des Etats-Unis d'imposer un embargo sur les importations de pétrole russe sur leur sol, menaçant que la démarche aura des conséquences à l'échelle mondiale.



"Les sanctions américaines pour mettre la pression sur la Russie ont depuis longtemps dépassé toutes les limites du raisonnable politique et économique", a réagi l'ambassade russe à Washington. "Comme d'habitude, les États-Unis ne réfléchissent pas au fait que les restrictions sont toujours une arme à double tranchant". "Le rejet de nos ressources entraînera des fluctuations importantes sur les marchés mondiaux de l'énergie. Cela aura un impact négatif sur les intérêts des entreprises et des consommateurs, en premier lieu aux États-Unis même", poursuit le communiqué de la diplomatie russe.

0h53 - L'offre de cession par la Pologne d'avions Mig-29 aux USA n'est pas "viable"

Les Etats-Unis, tout en poursuivant leurs discussions avec la Pologne, estiment que la proposition de Varsovie de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour ensuite les remettre à l'Ukraine n'est pas "viable", a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone. "Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable", a indiqué John Kirby dans un communiqué, estimant qu'une telle organisation pour aider militairement l'Ukraine face à l'invasion russe "soulève d'importants motifs d'inquiétude pour l'ensemble de l'Otan".

23h27 - Washington estime que le gazoduc Nord Stream 2 est "mort"

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l'invasion russe de l'Ukraine, est "mort" et ne pourra pas être "ressuscité", a déclaré mardi une responsable américaine.

23h20 - Moscou suspend la vente des devises étrangères

La vente des devises étrangères sera suspendue en Russie jusqu'au 9 septembre, a annoncé mercredi dans un communiqué la Banque centrale du pays, frappé par des sanctions occidentales sans précédent en raison de l'intervention militaire russe en Ukraine.

23h01 - La première Dame d'Ukraine condamne un "massacre de civils"

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a dénoncé mardi un "massacre de civils ukrainiens" et notamment d'enfants suite à l'invasion de la Russie, dans une lettre ouverte aux médias internationaux.



"Ce qui s'est produit il y a juste un peu plus d'une semaine était impensable. Notre pays était en paix, nos villes et nos villages étaient pleins de vie", écrit dans cette lettre au ton ardent l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

22h02 - Le géant des boissons Coca-Cola annonce suspendre ses opérations en Russie

Le géant des boissons gazeuses Coca-Cola a annoncé mardi qu'il suspendait ses opérations en Russie, emboîtant ainsi le pas à plusieurs grands groupes américains à qui il était reproché de tarder à couper les ponts avec Moscou.



"Nous continuerons de surveiller et d'évaluer la situation à mesure que les circonstances évoluent", souligne dans un communiqué le groupe qui ne donne pas de détails sur ses activités exactes en Russie.

21h59 - Les premiers civils ukrainiens évacués par couloir humanitaire sont arrivés "en sécurité"



Les premiers civils évacués via des couloirs humanitaires de la ville de Soumy, à 350 km au nord-est de Kiev, sont arrivés "en sécurité" dans le centre du pays, a annoncé mardi l'adjoint au chef de l'administration présidentielle ukrainienne.

20h42 - La Russie déclare une nouvelle trêve humanitaire mercredi matin