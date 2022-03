Vol avec violences à Anderlecht: reconnaissez-vous cet individu?

A la demande du parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le 31 décembre 2021, un groupe d'individus a commis un vol avec violences dans une habitation située boulevard de la Révision à Anderlecht.

Un des auteurs est âgé entre 30 et 35 ans et porte une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de training foncé, d'une veste kaki à capuche et de baskets noires à semelles blanches.

Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.be

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300.

Cet avis est disponible sur www.police.be .