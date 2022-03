Partis de Dour, Olivier et Lawrence vont chercher une Ukrainienne en Hongrie, la réfugiée ne peut prendre les transports avec son chat

Olivier et Lawrence, deux membres de l'association des Nouveaux Francs Gaulois ( groupe folklorique de Dour ) ont pris la route pour la Hongrie. Ils vont y chercher une réfugiée ukrainienne, qui est la sœur d’une habitante de Boussu.

Olivier et Lawrence sont partis de Dour mardi midi avec leur camionnette direction Budapest en Hongrie. 1.400 km et plus de 12 heures de route. "On va se relayer pour faire la route, on le fait bien pour partir en vacances et ici c’est pour une bonne cause", expliquait Olivier juste avant le départ.

Ils vont chercher la soeur d'une habitante de Boussu d'origine ukrainienne, elle a fui les combats avec son chat et est bloquée en Hongrie. Elle ne peut pas utiliser les transports, comme l'avion ou le train avec son chat pour rejoindre sa soeur en Belgique. Elle ne veut pas abandonner son animal de compagnie, comme de nombreux Ukrainiens en exil.

Le groupement des Nouveaux Francs gaulois a donc décidé de lui venir en aide. Les deux chauffeurs ont pris avec eux, une cage de transport, des couvertures et de la nourriture pour chat.

"Nous avons décidé d’agir. On ne sauvera pas le monde, ça c’est sûr mais on aura fait notre petite action", souligne Marcel De Raijmaeker, le président des Nouveaux Francs Gaulois.

Les Nouveaux Françs Gaulois et une autre association "Les Abeilles" organisent en ce moment une récolte de vivres à Dour, en faveur des Ukrainiens.