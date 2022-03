Avions Mig-29 offerts par Varsovie:Zelensky appelle les Occidentaux à décider au plus vite

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi les Occidentaux à "décider au plus vite" la question de l'envoi d'avions Mig-29 proposés par la Pologne pour aider l'Ukraine à faire face à l'invasion russe.

"Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions !", a-t-il exhorté dans une vidéo sur sa chaîne Telegram, appelant à "traiter immédiatement" la proposition polonaise. Varsovie, qui ne veut pas apparaître comme partie prenante dans le conflit russo-ukrainien, a demandé à pouvoir transférer ces avions de combat à Washington, pour les envoyer ensuite à Kiev, mais les États-Unis ont rapidement jugé cette proposition "pas viable". "La perspective d'avions de combat +à la disposition du gouvernement des Etats-Unis+ partant d'une base Etats-Unis/Otan en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie au-dessus de l'Ukraine suscite de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Otan", avait justifié le porte-parole du Pentagone John Kirby, selon qui Washington poursuit les consultations avec Varsovie sur le sujet. La Russie s'est, de son côté, inquiétée mercredi d'un "scénario très indésirable et potentiellement dangereux". Mardi, à la "surprise" des États-Unis, la Pologne avait affirmé être "prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein (en Allemagne) et à les mettre à la disposition du gouvernement des Etats-Unis". "Nous remercions la Pologne", a pour sa part salué Volodymyr Zelensky, regrettant qu'"aucune décision" "n'ait (encore) été prise", au 14e jour de l'invasion russe. "Les propositions polonaises ne sont pas soutenues", a-t-il déploré. "Quand est-ce qu'il y aura une décision?". Seuls quelques pays d'Europe de l'Est, anciens membres du Pacte de Varsovie, disposent officiellement dans leur flotte de Mig-29 soviétiques, dont les capacités antiaériennes sont celles qui correspondent le plus aux besoins ukrainiens pour combattre la chasse russe. (Belga)